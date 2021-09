Uniklinikum Jena: Bezahlt wie ungelernte Kräfte

Jena. Höhere Löhne für Jenaer Medizinstudierende

Am Uniklinikum in Jena hat der Fachschaftsrat Medizin höhere Löhne für geringfügig beschäftigte Studierende durchgesetzt. Dort arbeiten sie in der Pflege, im Patiententransport und anderen Bereichen. Obwohl viele schon mit langjähriger Erfahrung aus dem Studium pflegerische und teilweise sogar ärztliche Aufgaben übernehmen, wurden sie bisher nur nach Mindestlohn bezahlt. Gerade in der Notsituation während Corona wurde jedoch viel Arbeit und Verantwortung von Studierenden übernommen.

In Gesprächen mit dem Klinikvorstand über die letzten vier Monate haben die Studierenden nun eine Lohnerhöhung durchgesetzt. Künftig bekommen sie je nach Pflegeerfahrung 10,63 oder 11,69 Euro pro Stunde und höhere Nachtzuschläge. „Das entspricht gerade einmal der niedrigsten Stufe des für Festangestellte geltenden Tarifvertrages, die eigentlich für absolut einfache und ungelernte Tätigkeiten gezahlt wird“, so Lea Krebs vom Fachschaftsrat Medizin. „Aber es ist ein Kompromiss und ein guter erster Schritt.“

In einem Jahr soll neu verhandelt werden. Ziel ist, dass auch die geringfügig Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlt werden. „In unseren Augen sollten alle am Uniklinikum mindestens nach Tarif bezahlt werden“, so Lorenz Grischek vom Fachschaftsrat, „egal ob geringfügig beschäftigt, fest angestellt oder in Subunternehmen.“ Eine andere Option wäre ein eigener Tarifvertrag für Studierende, der dann auch für alle anderen studentischen Beschäftigten der Hochschule gelten würde. In Berlin gibt es diesen schon seit 2019.