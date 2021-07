Uniklinikum Jena schafft Klarheit bei Tierversuchen

Im Jahr 2020 wurden am UKJ 17.015 Tiere in Versuchen eingesetzt.

Jena. Das Uniklinikum Jena bekennt sich zur transparenten Information über Forschung mit Tieren. Wofür Tierversuche dort durchgeführt werden.

Die Initiative „Transparente Tierversuche“ der Allianz der Wissenschaftsorganisationen „Tierversuche verstehen“ und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, an der sich über 50 Forschungsinstitutionen in Deutschland beteiligen, startet am 1. Juli. Auch das Universitätsklinikum Jena (UKJ) hat die Initiative nach eigenen Angaben unterzeichnet. „Wir bekennen uns zur transparenten Kommunikation über Tierversuche in der biomedizinischen Forschung. Wir treten verstärkt in den Dialog mit der Öffentlichkeit“, sagt Thomas Kamradt, Dekan und Wissenschaftlicher Vorstand des UKJ.

Am Jenaer Universitätsklinikum werden Tierversuche durchgeführt, um das Entstehen von Krankheiten besser zu verstehen. Die in den Tierversuchen in der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung gewonnenen Erkenntnisse sind die Basis für neue Verfahren zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten des Menschen. Arbeitsgruppen am UKJ erforschen beispielsweise die Krankheitsmechanismen und neue Ansätze zur Behandlung von Schlaganfall, schweren Infektionen und Herzinsuffizienz. Im Jahr 2020 wurden am UKJ 17.015 Tiere in Versuchen eingesetzt.

Tierversuche, um Krankheiten wie Leukämie zu erforschen

Als Bestandteil der transparenten Kommunikation über Tierversuche erweitert das UKJ sein Informationsangebot auf der Homepage. Diese bietet beispielsweise Einblicke in die Tierhaltungen und die Arbeit der Stabstelle Tierschutz am UKJ. Auch die Forschenden kommen zu Wort. Sie machen deutlich, dass für die Erforschung komplexer Vorgänge und Krankheiten wie Hirnalterung, Sepsis oder Leukämien Tierversuche noch immer notwendig sind. Auf sie zu verzichten ist derzeit im Sinne des medizinischen Fortschritts nicht vertretbar.

„Vor jedem Tierversuch wägen wir ab, ob der Versuch unerlässlich ist oder das Versuchsziel durch alternative Verfahren erreicht werden kann“, betont Sabine Bischoff, Leiterin der Stabsstelle. Bei Forschungen versuche das Team, Experimente möglichst tierschonend durchzuführen, die Zahl der Versuchstiere zu verringern und an Alternativmethoden zum Tierversuch zu forschen.