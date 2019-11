Acht ehemalige Patienten und ihre Angehörigen wurden nach dem Aufenthalt auf einer der Intensivstationen der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des UKJ ab 2018 von der Psychologin Teresa Deffner und der Fotografin Sibylle Kölmel über ein Jahr lang begleitet. Ausgewählte Seiten der Tagebücher werden zusammen mit Fotografien aus jüngerer Zeit in der aktuellen Ausstellung im UKJ gezeigt, die bis Ende November zu sehen ist. Sie ist ein gemeinsames Projekt vom CSCC (Center für Sepsis Control and Care), Sepsis-Stiftung und ZIK Septomics mit Unterstützung der Psychologin Dr. Teresa Deffner.

Uniklinikum Jena: Schreiben gegen das Trauma

„Ihre Tochter hat für Sie Cello gespielt, man hatte den Eindruck, dass sie das beruhigt.“ Der 59-Jährige kann noch nicht lesen, was Schwester Melanie in sein Intensivtagebuch geschrieben hat. Auch nicht die Zeilen seiner Frau, die von der anstehenden Operation schreibt und für die Ärzte beten möchte. Seit einem Sturz aus mehreren Metern Höhe wird ihr Mann auf der Intensivstation am Universitätsklinikum Jena (UKJ) betreut. Damit Friedhelm G. später, wenn er seine Umwelt wieder bewusst wahrnimmt, nachvollziehen kann, was in diesen Tagen in der Klinik passiert ist, füllen die Menschen um ihn herum das Tagebuch an seinem Bett.

Die Intensivmedizin macht heutzutage viel möglich – doch was macht sie mit den Menschen? Etwa ein Drittel aller Patienten, die über mehrere Tage oder Wochen auf einer Intensivstation behandelt werden, erleiden später eine psychische Folgebelastung, entwickeln Ängste oder Depressionen.

„Wir wissen, dass das Tagebuchschreiben diese psychischen Belastungen, die nach einer intensivmedizinischen Behandlung auftreten können, reduziert“, sagt Teresa Deffner, Psychologin auf der Intensivstation am UKJ. Ärzte und Pflegekräfte am UKJ starteten 2012 ein Forschungsprojekt, das sich den psychischen Belastungen für Angehörige und Mitarbeiter rund um die Entscheidungen am Lebensende von Patienten mit schwerer Sepsis widmete. Eine Psychologin als feste Ansprechpartner und die Möglichkeit, ein Tagebuch zu schreiben, haben sich als wichtige Hilfe erwiesen.

Teresa Deffner und ihre Kollegin Katherina Wicklein sind nun fest auf der Intensivstation als Psychologinnen angestellt. Bei einer jungen Frau, die vom Pferd gestürzt ist, und einem Mann mit schwerer Lebererkrankung hat sie ebenfalls ein Intensiv-Tagebuch ans Bett gelegt. Die ersten Seiten erklären den Angehörigen die für sie fremde Umgebung: Was riecht der Patient? Was hört er auf der Intensivstation? Was sieht er, wenn er erstmals wieder die Augen aufschlägt? Wie sind die täglichen Abläufe auf der Station? Auf den nächsten Seiten können die Angehörigen Persönliches über den Patienten eintragen – was sind seine Vorlieben, was tut ihm gut?

„Das Tagebuch ist vor allem ein Instrument für die Angehörigen“, sagt Teresa Deffner. Das Schreiben selbst helfe, sich zu entlasten. „Wer die intensiven Emotionen niederschreibt, kann sie damit auch ein Stück weit ablegen.“ Eine intensivmedizinische Behandlung verläuft oft wellenförmig. Fortschritt und Rückschläge wechseln sich häufig ab, während die Familie hilflos abwarten muss.

„Durch das Schreiben können die Angehörigen etwas tun, das dem Kranken später helfen wird“, sagt die Psychologin. Sie können mit dem Menschen in Verbindung bleiben, der vor ihnen liegt und doch so weit entfernt erscheint. In jedem Buch steckt daher eine große Hoffnung: dass es irgendwann von dem gelesen wird, für den es geschrieben wurde. Doch auch wenn der Patient stirbt, kann das Tagebuch eine Hilfe bei der Trauerarbeit sein.

Diese einfache Idee der Intensivtagebücher stammt ursprünglich von Pflegekräften aus Skandinavien. „Wenn Schwestern und Pfleger ihre Eindrücke und persönlichen Beschreibungen des Verlaufs eintragen, dann sehe ich das als Teil einer ganzheitlichen Pflege“, sagt Teresa Deffner, die auch immer wieder selbst Beobachtungen in den Büchern ergänzt.

Patienten können die Zeit auf einer Intensivstation als bedrohlich erleben. Viele befinden sich in einer Zwischenwelt, sind weder ganz bewusstlos noch ganz wach. Die Geräusche um sie herum vermischen sich zu beängstigenden Szenen. Einige meinen, sie befänden sich im Krieg, andere fühlen sich verfolgt und sogar von ihren Angehörigen bedroht. „Die Einträge im Tagebuch helfen ihnen später dabei zu differenzieren, was tatsächlich passiert ist und was nicht“, sagt Teresa Deffner. Die Notizen unterstützen sie dabei, die Lücken in der Erinnerung zu füllen und einen Eindruck von der Zeit zu vermitteln, die Patienten als verloren gegangen empfinden.

Dennoch warten viele Patienten lange, bis sie ihr Tagebuch erstmals in die Hände nehmen. „Es braucht eine gewisse emotionale Stabilität, um all das lesen zu können“, so die Psychologin. Auch zwei Jahre nach seinem Sturz ist Friedhelm G. nicht so weit, zurückzuschauen – auch aus Sorge vor Überlegungen wie „was wäre wenn…?“. Dennoch ist er sicher, dass die Zeit kommen werde, zu der er mit größtem Interesse und Dankbarkeit in seinem Tagebuch lesen wird.

Erste Studien und Befragungen von Patienten und Angehörigen zeigten deutlich, dass Patienten mit einem Intensivtagebuch später seltener unter den Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden als andere. Auch ihre Lebensqualität war in den Monaten nach der Entlassung höher. „Die Tagebücher haben einen positiven Effekt, davon bin ich überzeugt“, sagt Teresa Deffner. „Sie vermitteln ihnen die Gewissheit: Da waren Menschen, die auf mich aufgepasst haben, die sich liebevoll um mich gekümmert haben.“