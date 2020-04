Beim Hochschulinformationstag lässt sich der Uni-Campus per App auf dem Smartphone entdecken.

Universität Jena informiert in der digitalen Welt

In die digitale Welt verlagert die Friedrich-Schiller-Universität Jena den Hochschulinformationstag (HIT) am 9. Mai. Zwischen 10 und 15 Uhr können Studieninteressierte bei dem Online-Angebot mitmachen und die zahlreichen Studienmöglichkeiten der Universität kennenlernen – ganz einfach und bequem von zu Hause aus oder unterwegs mit dem eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone.

„Dieser Infotag ist für uns ein richtiges Abenteuer“, sagt Wiebke Lückert von der Zentralen Studienberatung der Universität Jena. „Zu unserem Tagesgeschäft gehört normalerweise nicht, eine virtuelle Messe aus dem Boden zu stampfen, doch wir experimentieren, statt zu resignieren und hoffen, dass wir für die Studieninteressierten damit hilfreich sind.“ Lückert und ihr Team haben eine virtuelle Ausstellungsplattform konzipiert, die das Herzstück des „Online-HIT“ bildet. Die Teilnehmenden können dort verschiedene Stände ansteuern, an denen sich die einzelnen Bereiche der Universität präsentieren: Von den Instituten und ihren Studiengängen bis zu Einrichtungen wie dem Internationalen Büro, das über Auslandsaufenthalte während des Studiums informiert.

Per App auf Entdeckungstour

Das Informationsangebot auf der Plattform ist vielfältig. Die Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät will beispielsweise 360-Grad-Videos von Laboren und Hörsälen zeigen und durch Fotogalerien Eindrücke ihrer Laborpraktika und Exkursionen vermitteln. Neben Erklärvideos und Vorträgen soll es auf der Plattform auch verschiedene Live-Angebote geben. Per Videochat können Interessierte jederzeit Lehrende und Studierende kontaktieren und sie über den Wunschstudiengang oder das Studierendenleben in Jena ausfragen. Sogar eine virtuelle Schnitzeljagd wird es geben, durch die sich die Universitätsstadt und der Campus spielerisch entdecken lassen.

Noch Tage und Wochen später im Netz verfügbar

„Es wird vielleicht nicht alles gleich perfekt laufen und das Online-Angebot kann den persönlichen Eindruck nicht vollständig ersetzen“, erklärt Lückert. Auf den zweiten Blick biete das neue digitale Format aber auch einige Vorteile: „Man hat sehr viele Infostände auf einem Fleck und kann etwa vom Fachstand gleich weiter zum Studierendenwerk surfen, um sich wegen eines Wohnheimplatzes oder drängender BAföG-Fragen beraten zu lassen.“ Nicht zuletzt hat die außergewöhnliche Veranstaltung einen längerfristigen Nutzen: Einige der extra für den „Online-HIT“ produzierten Videos werden noch Tage und Wochen später für Studieninteressierte im Internet verfügbar sein.

Weitere Informationen zum HIT finden sich unter: www.uni-jena.de/infotag. Wer neben dem Besuch des HIT eine persönliche Beratung sucht, kann außerdem mit der Zentralen Studienberatung der Universität Jena einen Termin vereinbaren: Telefonisch unter 03641/9411111 (Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr erreichbar) oder per E-Mail: zsb@uni-jena.de

Es empfiehlt sich, schon im Vorfeld der Veranstaltung die App „Actionbound“ auf Smartphone oder Tablet zu installieren: de.actionbound.com/download/