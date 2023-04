Universitäten von Jena und Kiew kooperieren

Jena. Wie Lehre und Forschung trotz des Kriegs mit Hilfe aus Jena aufrecht erhalten werden

Seit Februar 2022 tobt der Krieg in der Ukraine, jede Normalität ist dem permanenten Ausnahmezustand gewichen. Können junge Menschen in der Ukraine unter diesen Bedingungen studieren? Ja, sagen Ruprecht von Waldenfels und Joachim von Puttkamer, Professoren der Jenaer Uni. Der Slawist und der Osteuropahistoriker haben Mittel und Wege gefunden, ukrainischen Studierenden ideelle und finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Gemeinsam wurde das Netzwerk Ukrainistik aus der Taufe gehoben, das beim Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien angesiedelt ist. Dank der Unterstützung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) wird ukrainischen Studierenden Online-Unterricht ermöglicht. Außerdem werden zahlreiche Stipendien vergeben, die das Überleben in der Ukraine sichern.

„Primäres Ziel der Bemühungen ist es, ukrainischen Studierenden zu ermöglichen, ihr Studium weiterzuführen“, sagt Ruprecht von Waldenfels. Bereits im Vorjahr seien dafür 110.000 Euro vom DAAD zur Verfügung gestellt worden, in diesem Jahr sind es 150.000 Euro. Der Großteil des Geldes werde für Stipendien verwendet, so von Waldenfels. „Gut 200 Euro im Monat sichern den Studierenden das Überleben in der Ukraine.“

Vielerorts ist der Lehrbetrieb nur eingeschränkt möglich, weil die Infrastruktur immer wieder Ziel von Angriffen ist. Zudem seien Gebäude beschädigt, einige Universitäten mussten ihren Standort wechseln. Dennoch werde gelehrt und geforscht. So gibt es ein Jenaer Kooperationsprojekt mit der Universität Kiew, in dem gemeinsam die Dialekte des Ukrainischen erforscht werden. Unterstützt wird die Arbeit von einer Computerlinguistin aus Charkiw, die nach Jena geflohen ist.