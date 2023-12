Universitätsklinikum Jena wird erneut bestreikt

Jena. Am 6. und 7. Dezember kann es deshalb bei Behandlungsterminen zu Einschränkungen kommen.

Nach Ankündigung der Gewerkschaft ver.di wird das Universitätsklinikum Jena nochmals vom Warnstreik im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder betroffen sein.

Eine mit der Gewerkschaft abgeschlossene Notdienstvereinbarung stelle sicher, dass die Versorgung von Notfällen und lebenswichtige Behandlungen während des Warnstreiks am 6. und 7. Dezember jederzeit gewährleistet sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Universitätsklinikums. Bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen könne es jedoch streikbedingt zu Einschränkungen kommen. Zudem könne es in einigen stationären Bereichen und im OP-Bereich zu einer reduzierten Arbeitsfähigkeit kommen. Patientinnen und Patienten werden vorab informiert, wenn ihre Behandlungstermine nicht stattfinden können.

Das Universitätsklinikum bittet Patientinnen und Patienten um Verständnis. red