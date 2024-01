Archivfoto: Das Universitätsklinikum in Jena

Nachwuchs in Jena

Nachwuchs in Jena Universitätsklinikum zieht Bilanz: So viele Kinder wurden 2023 in Jena geboren

Jena Das Universitätsklinikum Jena hat die Geburtsstatistik für das Jahr 2023 vorgestellt. Für die Stadt ist eine schlechte Nachricht darunter.

Im Universitätsklinikum Jena (UKJ) sind im vergangenen Jahr insgesamt 1190 Kinder zur Welt gekommen. Mit einem Anteil von 51 Prozent sind dabei etwas mehr Jungen als Mädchen geboren worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Zahl der Geburten habe bei 1149 gelegen – einmal sind Drillinge zur Welt gekommen, 39-mal Zwillinge. Knapp 15 Prozent der Kinder waren Frühgeborene, die im UKJ als Perinatalzentrum der höchsten Stufe aber bestens versorgt seien.

Für die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Jena ist die Statistik des UKJ eine schlechte Nachricht. Dort waren im vergangenen Jahr 1300 Kinder in 1252 Geburten verzeichnet worden – was bereits einen Rückgang bedeutet hatte. Dieser Trend setzt sich nun also fort.

18 natürliche Spontangeburten in Jena

Die Kaiserschnittrate sei indes 2023 konstant niedrig geblieben, heißt es aus dem UKJ. Rund 70 Prozent der Frauen konnten demnach ihr Kind auf natürlichem Weg zur Welt bringen. Besonders stolz sei das Team der Geburtsmedizin, dass es auch jenen Frauen in vielen Fällen eine spontane Geburt ermöglichen konnte, deren Kinder sich in Beckenendlage – umgangssprachlich als Steißlage bekannt – befanden. Mit 18 natürlichen Geburten seien dies fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor gewesen.

Mit Arvid wurde am Neujahrstag um 14.01 Uhr nun das erste Kind des Jahres 2024 in Jena begrüßt.

