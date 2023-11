Universitätssportzentrum Jena stößt an seine Grenzen

Jena. Zu wenig Platz für zu viele Mitglieder: Verein will Hauptgebäude in der Oberaue neu gestalten und sich vergrößern

Neben intensiven Gesprächen mit der Jenaer Stadtverwaltung sowie verschiedenen Akteuren aus der Politik wird die Neugestaltung des Universitätssportzentrums in der Oberaue am Freitag zur Delegiertenversammlung im Mittelpunkt stehen. Sie sei zum Kernthema vom Unisport Jena geworden, hieß es.

Steigende Anzahl an Mitgliedern

Eine neue Perspektive für das Hauptgebäude sei unerlässlich, um die Sportangebote im USV und im Hochschulsport weiterzuentwickeln. Da man als einer der größten Sportanbieter in Thüringen auch nachhaltig wirken möchte, habe der Unisport das Projekt Unisport-Zentrum 2030 ins Leben gerufen. „Denn um sich langfristig wettbewerbsfähig aufzustellen, ein Qualitätsversprechen gewährleisten zu können und gleichzeitig der großen Nachfrage nach Hochschulsportkursen und der steigenden Anzahl an Mitgliedern im USV Jena gerecht zu werden, ist eine Umgestaltung und Erweiterung der bestehenden Sporträumlichkeiten- und Anlagen erforderlich“, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Die Gründe für diesen Schritt sind unterschiedlich. So könne der Hochschulsport seit vielen Jahren der steigenden Nachfrage vor allem nach gesundheitsorientierten Kursen, aber auch nach Angeboten in den Bereichen Groupfitness und Fitness nicht mehr gerecht werden. „Somit müssen wir leider jedes Semester aufs Neue mehrere hundert Interessierte enttäuschen. Dies ist umso gravierender, wenn man die Ergebnisse des aktuellen Gesundheitsreports einer großen Krankenkasse kennt. Die psychischen Belastungen unter den Studierenden haben erheblich zugenommen und Sport kann hier einen wertvollen Ausgleich schaffen“, sagt die Leiterin des Hochschulsports, Andrea Altmann.

Hinzu komme die Mitgliederentwicklung im USV. So wurde beispielsweise Anfang 2023 eine Gesamtanzahl an 3467 Mitgliedern an den Landessportbund gemeldet. Im Durchschnitt werde im Jahr ein Wachstum von knapp 10 Prozent verzeichnet. Die größte Abteilung ist aktuell Tennis mit etwa 500 Mitgliedern, dann folgt Basketball mit 300 Mitgliedern. Die Abteilung mit dem aktuell größten Zuwachs ist Boxen und Kickboxen (aktuell 218 Mitglieder).

Meilenstein in Sportentwicklung

Auch deshalb stoße das Universitätssportzentrum an seine Grenzen. Das Zentrum habe seit Jahrzehnten das Sportleben in Jena geprägt. „Dennoch entspricht das Hauptgebäude nicht mehr dem modernen Stadtbild. Vor allem, wenn man die neuesten Entwicklungen in der Umgebung betrachtet, wie zum Beispiel die Modernisierung des Ernst-Abbe-Sportfeldes durch den Neubau des Stadions, ist das Bauvorhaben vom Unisport ein wichtiger Meilenstein in der Sportentwicklungsplanung der Stadt Jena“, sagt der Präsident des USV, Christoph Englert.

Und: Kleine Verbesserungen wie neue Fenster oder die Sanierung von Sport- und Umkleideräumen seien mehr kosmetischer Natur, beheben aber das grundlegende Problem nicht. Und das lautete: Sowohl qualitativ als auch quantitativ sei das Gebäude nicht mehr zeitgemäß und auch nicht sanierungsfähig. „Insbesondere im Zuge der Ausarbeitung der Sportentwicklungsplanung für die kommenden zehn Jahre sehen wir das Potenzial, unser Bauvorhaben als Teil der strategischen Ausrichtung des Sports in Jena zu integrieren“, sagt der USV-Geschäftsführer Thomas Fritsche.

Die Neugestaltung des Universitätsportzentrums, aber auch andere Projekte wie eine potenzielle Erweiterung der USV-Sporthalle oder die Anmietung von weiteren Flächen außerhalb der eigenen Sportanlagen würden die Delegierten der 28 Abteilungen des USV Jena beschäftigen und bei der Vollversammlung diskutiert werde, sagt Englert. red