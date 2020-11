„Unternehmer in Verantwortung“: Großer Bahnhof in der Camburger Bahnhofstraße

Als „Unternehmer in Verantwortung 2020" ist Markus Seibt (rechts) am Montag von Landrat Andreas Heller ausgezeichnet worden. Der Chef der Tischlerei Do-Ca in Camburg muss sich um die Firmenzukunft keine Sorgen machen. Tochter Kathleen (links) steht als frisch gebackene Tischlergesellin in den Startlöchern, um die Firma einmal vom Vater zu übernehmen. Der war vor 28 Jahren selbst ins väterliche Geschäft eingestiegen.