Urlaub, Arbeit, Frauenrechte

Redakteurin Jördis Bachmann ist glücklich über die offene Gesellschaft, in der sie lebt

Es ist die erste Woche nach dem Jahresurlaub. Die Bräune, die mir die Zeit an der kroatischen Adria schenkte, begleitet mich durch die Arbeitswoche – ebenso wie mein Ferienkind. Die Pressegespräche empfand die Achtjährige als gähnend langweilig – sehr seltsam.

Urlaubsmitbringsel war unter anderem ein multiresistenter Keim, der sich im Ohr des Kindes festgesetzt hatte: Pseudomonas aeruginosa. Fies – aber beseitigt! Um beim Thema Krankheiten zu bleiben: Unsere stets gezückten Impfpässe oder ein negatives Testergebnis wollte während der drei Wochen fast niemand sehen. Dennoch waren die deutschen Touristen vorbildlich: die Testzentren in Kroatien waren hochfrequentiert.

Meine Gesprächspartner in der Nachurlaubswoche hatten übrigens kein Problem mit der Ferienkind-Begleitung. Wie glücklich darf ich mich schätzen, in dieser offenen Gesellschaft zu leben, wo auch unkonventionelle Möglichkeiten ausgeschöpft werden dürfen, damit Frauen und Männer Familie und Beruf vereinen können.

Die Offenheit spiegelt sich in Jenas Veranstaltungsszene. Die Vereine Cosmic Dawn, Wagner und das Kassablanca: am Wochenende bieten sie Tanz, Kunst, Poetry-Slam. Allen ist ein diverses Line-Up wichtig. Und während am MoMoLo-Zelt, an der Papiermühle und im Kassablanca in bunter Vielfalt gefeiert wird, verschwinden die Gesichter der Frauen in Afghanistan unterm Niqab. Eine afghanische Ortskraft, die für die Bundeswehr dolmetschte und heute in Jena lebt, sagte diese Woche zu mir, es sei in Afghanistan eine Schuld, eine Frau zu sein. Es bricht mir das Herz.