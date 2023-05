US-Forscher spricht in Jena: Nobelpreisträger Max Delbrück zu Ehren

Jena. Noble Gespräche am Beutenberg-Campus Jena: US-Forscher spricht über molekulare Grundlagen der Vererbung

Als Gast des Leibniz-Instituts für Infektionsbiologie und Naturstoff-Forschung spricht Joseph Heitman vom Duke University Medical Center, Durham (USA) am Donnerstag, 25. Mai, in Jena über die molekularen Grundlagen der genetischen und epigenetischen Vererbung. Seinen Vortrag hält der US-Forscher im Rahmen der „Noblen Gespräche“ im Hörsaal des Abbe-Zentrums.

Heitman ist Arzt und Wissenschaftler, seinen Vortrag widmet er dem Nobelpreisträger Max Delbrück (1906-1981), der sich durch die Einführung mathematischer Modelle und wissenschaftlicher Methoden in der Biologie verdient gemacht und so wesentliche Grundlagen für die moderne Molekularbiologie und Genetik gelegt hat.

Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze haben viele Mechanismen entwickelt, um sich an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen. So können Krankheitserreger Resistenzen gegen Medikamente entwickeln. Derartige Anpassungen können permanent sein und an nachfolgende Generationen weitergegeben werden; dies ist bei einer Veränderung des Erbguts der Fall. Anpassungen können aber auch durch sogenannte epigenetische Mechanismen entstehen, die nur zu einer vorübergehenden Veränderung führen und denen keine Veränderung des Erbguts zugrunde liegt. In seinem Vortrag wird Heitman über unterschiedliche Wege berichten, auf denen der Pilz Mucor circinelloides, der Hautinfektionen beim Menschen auslöst, Resistenzen gegen Arzneimittel entwickelt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die diesjährigen Wissenschaftspreise Lebenswissenschaften und Physik des Beutenberg-Campus Jena an junge erfolgreiche Nachwuchswissenschaftler/innen verliehen. Der Vortrag wird auf Englisch gehalten und ist als Livestream abrufbar. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 25. Mai, 17 Uhr, Hörsaal des Abbe-Zentrums, Hans-Knöll-Str. 1