US-Vizepräsidentin stammt aus der Jenaer Partnerstadt

In Jenas US-amerikanischer Partnerstadt Berkeley sind die Menschen nach der Präsidentschaftswahl ganz aus dem Häuschen. 81 Prozent stimmten im Alameda County, dem Landkreis westlich von San Francisco zu dem Berkeley gehört, für Herausforderer Joe Biden. Noch wichtiger als dessen Sieg ist vielen Berkeleyanern aber, dass die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris mit der Stadt sehr verbunden ist.

Harris verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Berkeley, bis sie mit der Mutter nach Kanada ging. Nach der High School kehrte Harris in die USA zurück, studierte Jura und arbeitete als Staatsanwältin bevor sie zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und später zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien gewählt wurde.

Viele Leute pilgerten in Berkeley am Wochenende zu ihrem früherem Haus, in dem sich heute ein kleiner Montessori-Kindergarten befindet. Das Bürger-Nachrichtenportal „Berkeleyside“ berichtet am Sonnabend: „Die Freude war am Samstagmorgen spürbar, als die Leute Autohupen hupten, tanzten, schrien und feierten.“ All dies geschah, nachdem der Fernsehsender CNN die Präsidentschaft für Joe Biden ausgerufen hatte.

Seit 1989 Städtepartnerschaft mit Jena

Am Campus der University of California in Berkeley: Die Aufnahme entstand bei „Black lives matter“-Protesten. Foto: John G. Mabanglo / dpa

Berkeley hat 118.000 Einwohner, von denen 42.000 Studenten sind und mehr als 2.000 Professoren. Mit der Resolution vom 27. Juni 1989 hatte sich die Stadt Berkeley für die Städtepartnerschaft mit Jena entschieden. Es herrschte seinerzeit großes Interesse am Leben in Ost-Deutschland. Dieses hatten drei Studenten aus Jena geweckt, die für jeweils zwei Monate an der University of California studieren konnten.

Eine offizielle Anerkennung der Partnerschaft erfolgte in Jena erst im Mai 2011 durch Beschluss vom Jenaer Stadtrat, die wirtschaftliche Kooperation lief da bereits seit zehn Jahren. Im Februar 2019 besuchte zuletzt eine größere Delegation aus Jena die Partnerstadt.

Ganz anders als in Berkeley endete die Präsidentschaftswahl in Jena, gemeint ist die Kleinstadt Jena im US-Bundesstaat Louisiana. Hier holte Donald Trump 91 Prozent der Stimmen. Überraschend kam das nicht. Bereits am Mittwoch vor der Wahl war in der örtlichen Wochenzeitung „The Jena Times“ von Herausgeber Sammy J. Franklin zu lesen gewesen: „Präsident Trump wird bei uns einen Erdrutschsieg erringen, so wie er es vor vier Jahren getan hat.“ Für Jena hatte er recht, aufs ganze Land gesehen ging die Wahl dann freilich anders aus.