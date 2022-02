Vampire und Machthunger

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Jördis Bachmann über alte Fotos und ein Lob von Trump.

Es gibt Menschen, die halten Putin für einen Vampir. Vor einigen Jahren tauchte im Netz eine Collage von drei Fotos aus den Jahren 1920, 1941 und 2015 auf. Auf den Bildern sei angeblich der russische Präsident zu sehen, der in den dokumentierten 95 Jahren kaum gealtert war. Für viele ein eindeutiger Beweis: Vampir!

Ex-US-Präsident Trump lobt den expansionswilligen, imperialistischen Vampir als „genial“. Trump scheint einen Hang zu Blutsaugern zu haben. Denn auch Peter Thiel, der milliardenschwere Tech-Investor, der Trumps Wahlkampf mit viel Geld unterstützte, steht auf Blut, will sich durch Transfusionen verjüngen lassen. Vampire als Blutsauger sind eine nachvollziehbare Allegorie für Menschen mit unstillbarem Machtbedürfnis. Wo es was zu holen gibt, da schlag ich zu.

Derweil hängen im Stollen zwischen Altendorf und Kahla echte Fledermäuse, die zu Unrecht als Vampire bezeichnet werden, denn die einzigen blutsaugenden Fledermäuse leben in Amerika. Die Thüringer Tierchen haben nun ein Eisengitter-Tor zur Sicherung erhalten, um ihren Lebensraum zu schützen. Eisentore nützen in der Ukraine nichts. Was zeigen uns die Fledermäuse? Fliegen erst gefährliche Objekte durch die Luft, erkennt keiner mehr, wer wirklich Vampir ist – beim Blutvergießen trifft es immer die Falschen.

