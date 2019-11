Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Variante topp & teuer?

Der Alltagskämpfer stößt sich am großen politisch-moralische Rahmen oft den Kopf. Ein Beispiel dafür ist offenkundig die Sauer-Orgel im Volkshaus. Ja, richtig, die hiesige Orgel-Landschaft gehört zum Unesco-Kulturerbe – und somit auch jenes Jenaer Instrument. Leicht scheinen deshalb Pläne kritisierbar, das sanierungsbedürftige und von der Jenaer Philharmonie wenig bis gar nicht vereinnahmte Instrument aus dem Haus zu entfernen. Im Detail sieht die Wahrheit ein wenig anders aus, wenn man etwa weiß, dass die Orgel 1988 auf Befehl des Zeiss-Generaldirektors Biermann von Berlin nach Jena transplantiert worden ist. Seither raunen die Experten immer wieder, das Instrument sei eigentlich zu groß für den großen Volkshaussaal. Dazu ist bemerkenswert, wie Christoph Wulf, Vizepräsident der Deutschen UNESCO-Kommission, seinerzeit den immateriellen Kulturerbe-Status begründete: „Jede Orgel ist ein Unikat, weil sie einzig für den architektonischen Raum erbaut wird, in dem sie erklingen soll.“ Das Problem des „Fremdelns“ der Orgel mit dem Volkshaus und der Sanierungsbedarf sind seit vielen Jahren bekannt. Und so hat der vielschichtige Streit um die Orgel einen lapidaren Auslöser: Mit dem grundhaften Umbau des Volkshauses zum Kongresszentrum ist die Antwort um eine alte Hopp-oder-topp-Frage nicht mehr zu umgehen. Topp, freilich, heißt teuer.