Veranstaltungen in Jena: Die Top-Fünf-Tipps fürs Wochenende

Technik, Konzerte und natürlich ganz viel Karneval werden geboten.

1. Tipp: Pünktlich zum Beginn der Winterferien: Am Samstag öffnet die Imaginata nach langer Winterpause wieder ihre Pforten für alle, die Lust am Experimentieren, Wahrnehmen, Grübeln und Entdecken haben. In der beheizten Halle des Stationenparks der Imaginata haben große und kleine Besucher täglich, 10 bis 18 Uhr, die Möglichkeit, eine große Auswahl neuer und reaktivierter Stationen zu entdecken. Während der Schulferien steht zudem ein Langos-Food-Truck von Lélek für die Verpflegung auf dem Gelände zur Verfügung.

2. Tipp: Auf zum Doppel-Wumms in den Bärensaal: In Lobeda laden die Jenaer Faschingsvereine LCC und LNT am Sonntag ab 14.11 Uhr zum Seniorenkarneval.

3. Tipp: Der Camburger Carneval Club Concordia startete in seine 61. Session: Der zweite Knüller beginnt am Samstag mit „Ragged Glee“ im Rathaussaal um 20.11 Uhr. Ebendort beginnt am Sonntag um 15.11 der Familienkarneval.

4. Tipp: Das Stadtteilkonzert in Lobeda der Jenaer Philharmonie steht am Sonntag auf dem Programm. Ab 15 Uhr im „Lisa“ kann sich das Publikum auf Streichquartette von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy freuen. Vor dem Konzert bietet das Restaurant ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen an.

5. Tipp: Der Psycho-Chor ist mit dem Semesterabschlusskonzert am Sonntag ab 18 Uhr im Volkshaus zu Gast. Das Programm wird ein modern-poppiges A-cappella-Programm mit Titeln von Bruno Mars, Aurora, Glen Hansard oder Eric Whitacre sowie Songs von den A-cappella-Bands Wise Guys, Onair oder Alte Bekannte. Am Tag zuvor, Samstag, gibt es ab 10.15 Uhr (für Kinder bis 5 Jahre) und 11 Uhr (ab 5 Jahre) im Melanchthonhaus Jena zwei Kinderkonzerte.