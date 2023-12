Veranstaltungen in Jena: Traum-Melodien, Dornröschen und verschobene Premieren

Jena Eine Übersicht zu Veranstaltungen der kommenden Zeit – ab jetzt kann man Tickets kaufen oder aber auch zurückgeben

Theaterhaus-Premiere wird auf 2024 verschoben

Das Theaterhaus Jena meldet, dass die Premiere „So long, Jena“, die am Donnerstag, 14. Dezember, 20 Uhr stattfinden sollte, krankheitsbedingt in den März 2024 verschoben werden muss. Bereits erworbene Tickets für die Vorstellungen am 13., 14., 15., und 16. Dezember 2023 nimmt die Tourist-Information Jena zurück. Gleichzeitig lädt das Theaterhaus Jena für Freitag, 15. und Samstag, den 16. Dezember, 20 Uhr zu zwei öffentlichen Proben für „So long, Jena“ ein. Der Abend versteht sich als letzten Teil der „Deutschkurs-Trilogie“ von Regisseurin Lizzy Timmers und kann als Abschiedsparty des holländischen Ensembles „Wunderbaum“ von Jena. Wie trifft man wichtige Lebensentscheidungen, wie von einem Ort wegzugehen, der zum Zuhause geworden ist? „So Long, Jena“ ist eine Festrede, ein Trennungs-Gespräch, eine Musiktheater-Vorstellung, in der Lizzy Timmers und Paul Wellenhof gemeinsam den Fluchtlinien der Vergangenheit in die Gegenwart nachspüren.



Operetten-Gala zum Jahresbeginn 2024

Im Volkshaus Jena wird am Samstag, 6. Januar 2024, wieder das Gala-Konzert „Traum-Melodien der Operette“ präsentiert. Das Künstlerensemble wird dann zum 15. Mal in der Stadt auftreten. Das Operetten-Ensemble ist seit 2002 in Europa unterwegs und habe mehr als eine Million Gäste begeistert, heißt es in der Ankündigung. Mit einer kräftigen Portion „Wiener Schmäh“, schönen Kostümen und großer Begeisterung intonieren die namhaften Vokalisten populäre Stücke wie „Wer uns getraut“, „Komm in die Gondel“, „Ich bin die Christel von der Post“, „Brüderlein und Schwesterlein“ und viele mehr. Auch ein zartes Augenzwinkern darf nicht fehlen, beim Pas de deux „Pizzicato Polka“, dem „Kaiserwalzer“, bei „An der schönen blauen Donau“, dem „Can Can“, der „Tritsch-Tratsch-Polka“ und genauso beim „Radetzky-Marsch“. Ein Ballettensemble, bestehend aus Tänzerinnen und Tänzern des Fernsehballetts Prag, ergänzt die Operetten-Gala.Von Jacques Offenbach, über Karl Millöcker, Carl Zeller, Franz von Suppé und natürlich Vater und Sohn Strauß ist alles dabei, was das Herz der Operettenfreunde beschwingt. „Traum-Melodien“ bietet einen Querschnitt aus der Vielzahl der Operetten und Werke der großen Komponisten. Die Musiker vom Nationaltheater Brünn wollen ein musikalisches Feuerwerk bieten.

Letzte Fahrrad-Codierung des Jahres

Die letzte Fahrrad-Codierung dieses Jahres findet am Dienstag, 12. Dezember, von 16 bis 18 Uhr am Spitzweidenweg 107 in Jena Nord, vor dem Gebäude statt. Bitte Fahrrad, Kaufbeleg und 10 Euro mitbringen. Zeitgleich ist auch die Selbsthilfewerkstatt im selben Gebäude geöffnet für Fahrradreparaturen unter fachlicher Anleitung. Die Codierung macht dann Winterpause bis zum Februar 2024.

Dornröschen in der Imaginata

Es geht auf Weihnachten zu – Zeit für das zweite Weihnachtsmärchen in der Imaginata, Löbstedter Straße 67. Am Samstag, 16. Dezember, 16 Uhr wird zum Puppentheater „Dornröschen – alles begann in der Küche“ mit dem Leipziger Theater im Globus eingeladen. Die Köchin Hanne-Berta-Luise Kochlöffel erzählt, wie sich die Sache mit Dornröschen wirklich zugetragen hat – denn sie war schließlich dabei. Lustige Einfälle und witzige Dialoge prägen das Stück des Leipziger Theaters im Globus. Dazu gibt es Musik und Lieder zum Mitsingen und natürlich ein richtiges Märchenschloss mit Türmchen.