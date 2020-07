Verein hofft auf vier verkaufsoffene Sonntage in Jena

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verein hofft auf vier verkaufsoffene Sonntage in Jena

Die Initiative Innenstadt schlägt vor, auch ohne konkrete Anlässe vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr in den Thüringer Kommunen zu ermöglichen.

In einem Schreiben an Landtagsfraktionen, aber auch an die Stadträte und die Verwaltungsspitze beschreibt der Verein die verkaufsoffenen Sonntage als funktionierendes Marketing- und Umsatzinstrument. Wegen der Coronakrise müsse der Handel nicht nur die mehrwöchige Schließung und die nach Wiederöffnung geschrumpften Umsätze verkraften, er müsse nach jetzigem Stand auch auf die verkaufsoffenen Sonntage verzichten. „Damit gehen nicht nur Umsatz und Marketingeffekt verloren, sondern der stationäre Handel wird gegenüber dem Onlinehandel weiter benachteiligt.“

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Jena gab es im Rahmen der Stadtfeste (Mai, September) und des Weihnachtsmarktes zuletzt jeweils einen verkaufsoffenen Sonntag, also drei Termine im Jahr. Durch die Coronakrise sind die bisherigen Anlässe in Thüringen ausgefallen. Die Forderungen:

Aussetzung der Anlassbezogenheit von verkaufsoffenen Sonntagen;

mindestens vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr und Kommune;

Ermöglichung von mindestens zwei verkaufsoffenen Sonntagen an den Adventswochenenden und

vereinfachtes Genehmigungsverfahren.