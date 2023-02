Unbekannte beschmierten Pkw in Jenaer Tiefgarage. (Symbolbild)

Verfassungsfeinde beschmieren Autos in Jena

Jena. Unbekannte beschmierten am Sonntag in einer Jenaer Tiefgarage drei Autos.

In einer Tiefgarage in Jena am Carl-Zeiss-Platz beschmierten Unbekannte drei geparkte Autos mit einem Permanentmarker.

Sie kritzelten verfassungsfeindliche Symbole hin. Die Polizei tappt derzeit im Dunkeln.

