Vergessen und Erinnern

Wenn ich frage, wer denn da gegen wen Fußball spielt, dann ist das Höflichkeit. Ich weiß, was sich gehört, und für Fußball muss man sich ebenso interessieren wie für Politik. Das lässt sich ja ohnehin nicht trennen – ich sag nur Regenbogenfarben.

Am Stadtstrand in der Johannisstraße wird sich gemeinsam der Fußball-Euphorie hingegeben. Die Wagnergasse wird zur Fußballmeile. Corona wirkt da wie aus einer anderen, vergessenen Welt. Schon schön! Alles was neben der Rasenfläche passiert, ist für mich ohnehin spannender: der abstürzende Greenpeace-Aktivist, ein Fußballstar, der keine Cola trinkt, obwohl der Zucker-Koffein-Mix-Hersteller ja Sponsor der UEFA ist, und die lustigen Orakel-Tiere. Immerhin hatte Minischwein „Ehrmann“ den richtigen Riecher, was das Achtelfinale zwischen England und Deutschland anging. Nun also ist Deutschland raus, es wird zunehmend schwerer für mich, Interesse vorzutäuschen. EM, WM: immer eine soziale Geiselhaft.

Kürzlich gab mir die freundliche Apothekenfrau Fan-Schminke statt Taschentüchern mit, und die Tochter kuddelt Fußballsammelmännchen in der Schule. Kleine Erinnerungen, die mir sagen, dass ein internationales Fußballturnier läuft. Doch soeben klingelte mein Telefon und erinnerte mich an eine Impfung. Da muss ich jetzt hin.