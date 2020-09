Jena. Wegen einer am Mittag spontan angemeldeten Demonstration kann es zu teils größeren Beeinträchtigungen in der Jenaer Innenstadt kommen.

Verkehrsbehinderungen am Mittwochabend wegen kurzfristiger Demo in Jena

Aufgrund einer spontan angemeldeten Demonstration in Jena kann es am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 21 Uhr zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen in der Jenaer Innenstadt kommen, teilte die Polizei am frühen Nachmittag mit. Ebenso sind Beeinträchtigungen des Nahverkehrs zu erwarten. Auch kurzfristige Einschränkungen im Bahnverkehr sind nicht auszuschließen.

Thema der Veranstaltung ist die aktuelle Lage im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Dort war gestern ein großer Brand ausgebrochen, durch welcher das Lager fast vollständig abgebrannt ist.

Rund 200 Teilnehmer erwartet

Der endgültige Demonstrationsverlauf stand gegen 15 Uhr noch nicht fest. Möglich ist aber, dass unter anderem Holzmarkt, Neugasse, Löbdergraben oder Johannisgasse von den Einschränkungen betroffen sind. Die Polizei versucht die Einschränkungen insbesondere für den Berufsverkehr auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Erwartet werden laut Polizei rund 200 Teilnehmer. Aufgerufen hatte das Bündnis Seebrücke Jena

