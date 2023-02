Ein 65-jähriger Autofahrer krachte bei einem Verkehrsunfall in Jena gegen einen Baum. (Symbolbild)

Verkehrsunfall in Jena: Auto kracht gegen Baum

Jena. Ein Autofahrer wollte sich am Donnerstag in Jena in den Verkehr einordnen, als er ein anderes Auto auf der Straße übersah.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Jena, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer in den fließenden Verkehr ein. Laut Polizeiangaben übersah der Fahrer ein Auto und kollidierte mit dem Heck des Wagens.

Daraufhin wurde der 65-Jährige an einen Baum geschleudert, an dem das Auto schließlich zum Stehen kam.

Der Mann musste verarztet werden. Beide Autos wurden in Folge des Unfalls beschädigt.

