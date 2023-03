Die Polizei berichtet über mehrere Einsätze in Jena (Symbolfoto).

Verletzer Mann im Gebüsch - Falschfahrer unterwegs - Diebe in der Uni

Jena. Ein verletzter Mann in einem Gebüsch hat in Jena für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das sind die weiteren Meldungen vom Mittwoch.

Unbekannte haben von einer Baustelle in der Jenaer Carl-Zeiss-Promenade einen Wechselrichter im Wert von 2500 Euro gestohlen. Der Rohbau sei gesichert, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Wie der oder die Täter in den Rohbau kamen, sei derzeit noch unbekannt.

Baum in Jena entwurzelt und auf Motorhaube gekracht

Unbekannte stehlen Technik aus Uni

Mehrere technische Geräte haben Unbekannte aus einem Hörsaal der Jenaer Universität am Fürstengraben gestohlen. Der oder die Täter nahmen die Geräte im Wert von 2500 Euro aus dem Technikraum mit.

Erneut Katalysatoren im Visier von Dieben

Dienstag gingen insgesamt drei Meldungen über entwendete Katalysatoren bei der Jenaer Polizei ein. Die Diebe stahlen die Katalysatoren von zwei Opel und einem Renault.

Die Fahrzeuge waren in der Friedrich-Wolf-Straße, in der Schrödingerstraße sowie dem Drackendorfer Weg auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht.

Falschfahrer auf der Stadtrodaer Straße

Ein Autofahrer ist Dienstagvormittag kurz nach 11.30 Uhr auf die Stadtrodaer Straße von der Fritz-Ritter-Straße aus falsch aufgefahren.

Der offenbar ältere Mann war dann nach Angaben der Polizei mit seinem grauen Kleinwagen auf der mehrspurigen Stadtrodaer Straße stadteinwärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs.

Die Polizei konnte den Falschfahrer nicht stoppen. Zu einem Unfall kam es nicht. Ob der Falschfahrer andere Autofahrer gefährdet hat, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Zeugen finden Mann im Gebüsch

Zeugen haben am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen Mann in einem Gebüsch in der Hugo-Schrade-Straße gefunden. Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige offenbar das Opfer einer Körperverletzung geworden.

Der Mann musste medizinisch versorgt werden und war alkoholisiert. Deshalb habe er keine weiterführenden Angaben zum Sachverhalt machen können. Zeugen, die gebenenfalls eine körperliche Auseinandersetzung gesehen haben oder sonst Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

