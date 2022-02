Vermeintlich gestürzter Radfahrer reagiert in Jena auf Hilfsangebot mit Wutausbruch

Jena. Eine Autofahrerin sieht in Jena einen Radfahrer im Gleisbett der Straßenbahn liegen. Sie bietet ihm Hilfe an – und erntet dafür einen Wutausbruch.

Ihre Hilfsbereitschaft hat eine Autofahrerin in Jena am Donnerstag teuer bezahlt. Sie war laut Polizei morgens in der Rudolstädter Straße unterwegs, als sie an der Einmündung zur Ammerbacher Straße einen Radfahrer im Gleisbett der Straßenbahn liegen sah. Die Frau hielt an und bot dem Unbekannten ihre Hilfe an.

Der sprang daraufhin auf, beschimpfte die Frau, schlug mehrfach auf die Motorhaube und trat gegen den rechten Außenspiegel ihres Autos. Dadurch verursachte er einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Dann flüchtete er. „Ob der Mann das Hilfsangebot missverstand oder missverstehen wollte, konnte noch nicht geklärt werden", so die Polizei.