Verschnitt-Arbeiten an Ufergehölzen der Saale in Jena

Jena. Zwischen Camsdorfer Brücke und B7-Brücke müssen Ufergehölze verschnitten werden für mehr Verkehrssicherheit, teilt die Stadt mit.

Schnittarbeiten an Ufergehölzen werden beidseitig der Saale ausgeführt zwischen Camsdorfer Brücke und B7-Brücke am Freitag, 25., und am Samstag, 26. Februar. Das teilt die Stadt mit. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Es werden nur zur Herstellung der Verkehrssicherheit zwingend erforderliche und zeitlich unaufschiebbare Maßnahmen durchgeführt.

„Die Kronenkürzungen, Kürzungen von Stämmlingen und lokale Fällungen sind unter Berücksichtigung des Artenschutzes mit der Unteren Naturschutzbehörde Jena abgestimmt und auf das notwendige Minimum beschränkt“, so die Verwaltung. Während der Arbeiten kann es zu Behinderungen entlang des Saale-Radweges kommen.