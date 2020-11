Versorgung der Studenten in Jena ist gesichert

Am Montag hat an der Jenaer Universität die Vorlesungszeit begonnen. Auch wenn zahlreiche Vorlesungen und Seminare digital abgehalten werden, sind viele der 18.000 immatrikulierten Studierenden an ihren Studienort zurückgekehrt. Viele von ihnen haben ihre Wohnheim-Zimmer wieder bezogen. Wie das Studierendenwerk ihre Sicherheit in Pandemie-Zeiten garantieren will, berichtet im Gespräch mit dieser Zeitung Geschäftsführer Ralf Schmidt-Röh. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Noch vor Beginn der Vorlesungszeit war ein Wohnheim des Studierendenwerkes wegen mehrerer Corona-Infektionen Ende Oktober komplett unter Quarantäne gestellt worden. Wie ist die Situation aktuell?

Nach dem Bekanntwerden der ersten Infektionen in dem Wohnheim hatte das Gesundheitsamt am Mittwoch vergangener Woche die Quarantäne verhängt und alle Bewohner – es handelt sich um ein kleineres Wohnheim mit weniger als 50 Studierenden – getestet. Nach Vorliegen der Ergebnisse am Donnerstag wurde die Komplett-Quarantäne aufgehoben und nur für diejenigen Bewohner mit einem Positivtest ausgesprochen. Aktuell sind noch elf unter Quarantäne.

Wissen Sie etwas über die Infektionsquelle?

Nun ja, einer hat das Virus wohl mitgebracht nach seiner Rückkehr an den Studienort und dann an Kommilitonen weitergegeben, die zusammengesessen hatten. Doch da ist die Gefahr sicher in jeder WG gleich groß, ob in einem Wohnheim oder einer Privatwohnung in der Stadt. Nur dass dort die Kontrolle nicht so gegeben ist. Wir verweisen in allen Wohnheimen auf die Hygiene- und Sicherheitsregeln und haben alle Studierenden aufgefordert, selbst bei schwachen Erkältungssymptomen zum Arzt zu gehen, um eine Testung möglich zu machen.

Gab es ähnliche Fälle in anderen Wohnheimen?

Nein, so massiv gab es keine Vorfälle. Wir betreiben in Jena mehr als 30 Wohnheime, in denen 3200 Studierende zuhause sind. Es gab lediglich einzelne Fälle, wo Studierende aus Risikogebieten eingereist sind oder eine Infektion mitgebracht hatten, die in Quarantäne gehen mussten. Unsere Wohnheime sind auch in diesem Semester voll ausgebucht. Doch zurzeit sind noch einige Zimmer unbelegt, weil manche ausländische Studierende gerade keine Visa bekommen oder nicht von zu Hause ausreisen dürfen. Das versetzt uns in die Lage, Studierenden, die sich in Quarantäne begeben müssen, für diese Zeit gesonderte Wohneinheiten zur Verfügung zu stellen.

Wer kümmert sich um die Quarantäne-Fälle?

Wir haben in jedem Wohnheim Tutoren, die sich kümmern, mit den Betroffenen – natürlich nicht direkt, sondern per Mail oder Telefon – Kontakt aufnehmen und Hilfe anbieten, wenn es etwa um die Versorgung geht. Keiner muss verhungern, weil etwa der Kühlschrank leer ist. In unseren Wohnheimen ist der Lieferdienst i-bring möglich. Das Gesundheitsamt hat unter anderem genaue Regelungen für die Übergabe bestellter Lebensmittel oder Essen getroffen. Wir haben das getestet, es funktioniert gut.

Die vom Studierendenwerk betriebenen Mensen in der Stadt haben aber geöffnet. Welche Regelungen gibt es da?

Mensen und Kantinen fallen nicht unter die Verordnung für die Gastronomie, müssen also nicht schließen. Das ginge eigentlich auch nicht, denn wir halten es für unbedingt erforderlich, die Versorgung für die Studierenden zu gewährleisten. Schließlich sind einige Tausend in der Stadt. Auch zwischen zwei Online-Vorlesungen bekommt man Hunger und braucht etwas zu essen oder eine Aufenthaltsmöglichkeit. Das wollen wir den jungen Leuten, aber auch den Mitarbeitern der Hochschulen bieten. Deshalb haben in Jena sieben unserer gastronomischen Einrichtungen geöffnet.

Welche Corona-Schutzmaßnahmen gibt es dort?

Erstens die üblichen Hygieneregeln, deren Einhaltung wir auch kontrollieren. Und wir haben an jedem Tisch nur noch einen und nicht mehr vier Stühle stehen. Dadurch reduzieren sich natürlich die Kapazitäten. Deshalb haben wir die Hochschulen gebeten, bei der Zeitplanung der Vorlesungen Spitzen um die übliche Mittagszeit zwischen 12 und 13 Uhr zu vermeiden. Wir werden sehen, wie das klappt. Wir rechnen damit, auf höchstens 50 bis 60 Prozent der sonst üblichen Versorgungsleistungen zu kommen. Zudem haben ja nur Besitzer der Thoska-Karten Zutritt, mit denen auch bezahlt wird. So haben wir immer die Kontrolle. Außerdem werden wir noch in dieser Woche die Zugangskontrolle per QR-Code in den Mensen einführen, so wie es in den Hörsälen der Universität bereits gemacht wird. Und übrigens ist mir bisher noch keine einzige Infektionskette bekannt, die in einer Mensa oder einem Hörsaal ihren Anfang nahm.

Trotzdem sind durch die Pandemie auch Studierende in Notsituationen gekommen. Wie können Sie denen helfen?

Der Bund hatte ein Hilfsprogramm aufgelegt, für das bei uns rund 5000 Anträge Thüringer Studierender eingegangen sind. 3500 wurden bewilligt. Das zusätzliche Angebot des Landes von 800 Euro, die Hälfte als Darlehen, die Hälfte als Zuschuss, war dennoch für 400 Studierende eine wichtige Hilfe. Die Hilfsangebote für Studierende wurden auch neu aufgelegt, es können wieder Anträge gestellt werden. Unsere Beratungen laufen weiter, auch BAföG-Anträge der Erstsemester bearbeiten wir zügig.