VHS Jena: Würdige Verabschiedung wird nachgeholt

Jena. Jenas Volkshochschule feiert Dozentenfest in der Philosophenweg-Mensa

Feine Geste der Jenaer Volkshochschule: Die VHS möchte nach den beiden letzten herausfordernden Corona-Jahren für ihre Lehrenden ein Wiedersehen in Form eines Dozentenfestes feiern und dabei die Chance nutzen, die in jener Zeit in den Ruhestand gegangenen Kolleginnen noch einmal würdig zu verabschieden. Das betrifft die langjährige Jenaer Volkshochschul-Leiterin Gudrun Luck und die Kolleginnen Sabine Schuldes und Margit Walter.

Frei nach dem Motto „Besser spät als nie“ soll ein schöner Nachmittag veranstaltet werden am Freitag, 9. September, ab 15 Uhr in der Mensa am Philosophenweg 20. Das Programm zur Verabschiedung der drei Kolleginnen beginnt an jenem Tag um 16 Uhr, ab 17 Uhr dann gemütliches Beisammensein bei Essen, Getränken und Musik.

Es wird bei Teilnahme-Interesse um eine Rückmeldung bis zum Dienstag, 2. August, gebeten: per E-mail an volkshochschule@jena.de oder persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule. Sollte keine Betreuung für Kinder gefunden werden, können sie mitgebracht werden.