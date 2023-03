Videokunst am Jenaer Ernst-Abbe-Hochhaus

Jena. Die zweite „digital art“- Ausstellung der Jenoptik startet.

Jenoptik zeigt vom 13. bis 31. März 2023 die zweite Video-Kunstausstellung der Reihe „tangente digital art“. Präsentiert wird das Werk „Florescendi“ der kanadischen Künstlerin Sabrina Ratté auf der Fassade des Jenoptik-Hauptsitzes im Stadtzentrum von Jena.

Sabrina Ratté taucht in ihrem Werk „Florescendi“ (2021/23) in eine spekulative Zukunft ein, in der Proben von damals ausgestorbenen Pflanzenarten aufbewahrt und in einem virtuellen Archivraum ausgestellt werden.

Sabrina Ratté ist eine kanadische Künstlerin, die in Montreal lebt. Ihre Kunst konzentriert sich auf die vielfältigen Erscheinungsformen des digitalen Bildes: analoges Video, 3D-Animation, Fotografie, Druck, Skulptur, virtuelle Realität und Installation. Die ständige Integration neuer Techniken ermöglicht es ihr, die Themen zu erforschen, die sich in immer neuen Formen durch ihr Werk ziehen: der Einfluss der Architektur und der digitalen Umgebung auf unsere Wahrnehmung der Welt, die Beziehung, die wir mit dem virtuellen Aspekt der Existenz haben, die Verschmelzung von Technologie und organischer Welt. Ihre Arbeiten liegen zwischen Abstraktion und Figuration, Landschaft und Architektur und auf dem schmalen Grat, der das Reale vom Virtuellen trennt.

Die Animation „Florescendi“ wurde von der Künstlerin angepasst, um sie im großen Format im öffentlichen Raum am Ernst-Abbe-Hochhaus in Jena zu zeigen. Die Kunst-Projektion ist die zweite „digital art“-Ausstellung der Jenoptik nach dem Berliner Künstler Julian Loscher im Frühjahr 2022. Mit der modernen Form der traditionellen, seit 1994 existierenden Kunstausstellungsreihe „tangente“ verbindet Jenoptik ihr langjähriges Engagement für die Kunst ganz nach dem Motto „More Light“ mit modernen digitalen Darstellungsformen.

Seit 2021 ist die Videomapping-Anlage in Betrieb, mit der Bilder an das Ernst-Abbe-Hochhaus projiziert werden können.

„Florescendi“: 13. März bis 31. März, jeweils um 19.30, 20 und 21 Uhr; ab 26. März verschieben sich die Projektionszeiten jeweils um 30 Minuten nach hinten.