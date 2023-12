Viel Advent und ein Seminar: Das ist los in Jena

Es hat mittlerweile Tradition, dass die Kirchengemeinde der Innenstadt die Adventszeit am Nachmittag des ersten Advents singend auf dem Johannisfriedhof begrüßen. Der Herrnhuter Stern wird zwischen den Säulen am Gärtnerhaus leuchten, Kerzen werden das Dunkel und die Liedzettel erhellen, Punsch und Glühwein werden wärmen und zum Klang des Posaunenchores stimmen alle gemeinsam alte und neue Adventslieder an. Gesungen wird am Sonntag ab 16.30 Uhr auf den Johannisfriedhof.

Astrid Leiterer stellt ihren Roman vor

Zu einer Vorstellung ihres Romans „Der bittere Duft des Flieders“ lädt die Jenaer Autorin und Malerin Astrid Leiterer am Samstag um 16 Uhr in den großen Saal des Hauses auf der Mauer ein. Bereits gestern war dazu ein Interview mit Astrid Leiterer erschienen. Das in der Verlagsbuchhandlung Friedrich Mauke Jena erschienene Buch (ISBN 978-3-948259-15-0) ist eine Familiensaga über 200 Jahre.

Geistliche Abendmusik in Göschwitz

Am 1. Advent um 18 Uhr lädt die Kirche Göschwitz zur Geistlichen Abendmusik. Unter dem Titel „Macht hoch die Tür“ erklingen Musik und Texte zum 1. Advent. Es spielen Ilga Herzog, Flöte, Erdmuth Sitte-Zöllner, Flöte und Christina Lauterbach, Orgel, unter anderem Werke von Georg Philipp Telemann und Antonio Vivaldi. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird am Ausgang gesammelt. Herzliche Einladung.

Was wäre, wenn Jesus 2023 geboren werden sollte?

Im Schillerhof, Helmboldstraße 1, wird am 14. Dezember der Kurzfilm „SilverLining“ gezeigt. Der Film beschäftigt sich mit der Frage: „Was wäre, wenn Jesus 2023 geboren werden sollte?“ Es handelt sich um ein Projekt der Jungen Gemeinde Sprengel Jena-Nord, gefördert durch den Jugendfonds der lokalen Partnerschaft für Demokratie Jena. Das Drehbuch von Silas Weitsch (17) wurde mit Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren umgesetzt. Einlass ist ab 17 Uhr, Eintritt 3 Euro.

Sprechtag für Gründer und Unternehmer in Jena

Ein Sprechtag für Gründer und Unternehmer findet am Montag, 4. Dezember, in Jena im Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK), Zeitzer Straße 2, statt. Von 9 bis 10.30 Uhr erhalten Gründer in einem Vortrag Basisinformationen zu den Schritten in die Selbstständigkeit, den rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Finanzierungshilfen. Danach steht der Vertreter der IHK für persönliche Gespräche zur Verfügung. Häufig werden Fragen zur Finanzierung, Antragstellungen von Fördermitteln, zum Businessplan oder zur Unternehmensübernahme gestellt. Das Angebot ist kostenfrei. Termine können bei Frank Lenz angefragt werden: Telefon 0365-8553-211.