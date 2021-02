Viel Kunst im Frommannschen Garten

Nadine Rall vom Kunstverein ist optimistisch, dass der Verein im Sommer Kunstausstellungen in den Jenaer Gärten zeigen kann.

Gerade hat der Jenaer Kunstverein seine erste Online-Verkaufsausstellung beendet und dabei auch mehr als ein Dutzend Gemälde, Grafiken und Skulpturen an Kunstfreunde vermittelt, da machen sich die Vereinsmitglieder schon Gedanken um die nächsten Vorhaben. Ihren Optimismus, dass diese auch wirklich in die Realität umgesetzt werden können, will sich die Geschäftsführerin und Galeristin Nadine Rall nicht nehmen lassen.