Viel los an Jenas neuester Ampel

Einen regelrechten Run erlebt Jenas neueste Fußgänger-Ampel. Die Lichtsignalanlage auf der Westseite der Camsdorfer Brücke wurde im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Landfeste installiert. Fußgänger und Radfahrer zeigten sich erleichtert über die neue Anlage. Bisher gab es nur einen unbeliebten, engen und dunklen Überweg unterm Eisenbahndamm – oder die Möglichkeit, kreuzgefährlich die Straßen irgendwo anders zu überqueren.

„Ich finde die Ampel sicherer als das bisherige Angebot“, sagte Jürgen Wenger, der am Montag die Ampel nutzte. Die Schaltzeiten seien erfreulich kurz, so dass man nicht ewig auf Grün warten müsse. Seine Mitfahrerin sagte, sie warte gern, wenn dafür die Bäume an der Saale stehen bleiben könnten. Im geschützten Auwald und dessen Umgebung hätten 19 Bäume fallen müssen, um eine Unterfahrung zu bauen, die eine viel diskutierte Alternative zur Ampel war.

Geplante Unterquerung stieß auf Widerspruch

Die Unterquerung stand im Stadtentwicklungsausschuss auch kurz vor der Abstimmung, stieß aber auf anhaltenden Widerspruch bei vielen Bürgern und in Naturschutzverbänden, die auch juristisch vorgehen wollten. Als Kompromiss wurde ein zusätzliches Verkehrsgutachten beauftragt.

In dem Sicherheitsaudit wurde der Neubau einer Lichtsignalanlage für Fußgänger und Radfahrer am unmittelbaren westlichen Widerlager der Brücke als umsetzbar eingeschätzt. Diese Lösung war von der Stadt lange aus Gründen der Verkehrssicherheit abgelehnt worden, zuletzt in einem Flyer aus dem Herbst 2019.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte bei Bekanntgabe des Gutachtervorschlages: „Die Stadt hat ihr Vorgehen in dem langen Prozess immer wieder hinterfragt und ich habe dabei stets betont, dass wir von der Querung unter der Camsdorfer Brücke absehen, wenn es eine andere geeignete Lösung gibt.“ Die gefundene Lösung beeinflusse den Verkehr nur wenig und gewährleiste die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer.

Seit Ende April wurde das westliche Saaleufer zwischen Paradies- und Camsdorfer Brücke – die Landfeste – neu gestaltet. Der Überweg schafft die Verbindung nach Norden und ist gerade auch für viele Schüler eine wichtige Radverbindung.