Der Forstturm in Jena.

Viel los für Familien am Jenaer Forstturm

Jena. Kinder- und Forstfest am Samstag, 10. Juni. Vereinsmitglieder haben bunter Programm geplant.

Die Berggesellschaft Forsthaus lädt am Sonnabend, 10. Juni, 12 bis 17 Uhr zum traditionellen Kinder- und Forstfest am Forstturm ein. Das Fest ist über die Jahre ein fester Termin für Jenaer Familien geworden.

Weit über 700 Besucher im vergangenen Jahr bei dem Fest. Die Vereinsmitglieder ein buntes Programm mit zahlreichen Möglichkeiten zu Spiel und Spaß vorbereitet mit Hüpfburg und Rollenrutsche, Bogenschießen oder Ponyreiten, Kinderschminken und Basteln, Töpfern oder Steinmetzarbeiten für Kinder und einigem mehr. Um die Verpflegung kümmert sich die Agrargenossenschaft Bucha, der Rost brennt.

Das Team des Forsthauses versorgt die Gäste wieder mit Getränken. Kaffee und selbst gebackener Kuchen fehlen nicht. Firmen sponsern kleine Preise. Der Ortsteilrat Jena-Süd unterstützt die Veranstaltung im Stadtteil finanziell. Der Forstturm selbst und die Sternwarte Urania sind zur Besichtigung geöffnet. Parken für Gäste von weiter entfernt ist am Schottplatz möglich.

Am 10. Juni ist nicht nur Forstfest, der 13. Jenaer Familienwandertag startet um 10 Uhr ganz in der Nähe am Naturerlebniszentrum „forum natura“.