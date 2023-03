Viel los in Jena: Anpacken auf dem Friedhof, Musik hören und unterwegs nach Mittelerde sein

Die Top-5-Veranstaltungen am Wochenende in Jena.

1 Den Johannisfriedhof fit für den Frühling machen

Der erste Arbeitseinsatz des Fördervereins Johannisfriedhof findet am Samstag, 25. März von 9 bis 13 Uhr statt. Der Verein freut sich über viele fleißige Helfer. Für Verpflegung ist wie immer gesorgt. Die Helfer werden gebeten, wenn möglich bitte Arbeitshandschuhe mitzubringen. Treffpunkt ist der Johannisfriedhof im Philosophenweg 1.

2 Stadtrundgang mit Peter Wensierski

Mitte März 2023 erschien das Buch „Jena-Paradies“ von Peter Wensierski im Christoph-Links-Verlag. Darin geht es um „die letzte Reise des Matthias Domaschk“. Am Sonnabend, 25. März, führt ein Stadtrundgang zu Stationen, die eine Rolle im Leben von Matthias Domaschk spielten, dessen Leben in der Geraer Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit endete. Treffpunkt ist am Sonnabend um 11 Uhr am Hanfried auf dem Markt.

3 Lesefrühling: Theresa Pleitner liest aus Debütroman

Autorin Theresa Pleitner stellt am Sonnabend ihren Debütroman „Über den Fluss“ in der Ernst-Abbe-Bücherei (Zwischenquartier) vor. Eine junge Psychologin ist die Hauptfigur in dem Roman, die sich freiwillig meldet, um in einem provisorischen Aufnahmelager am Rand einer deutschen Großstadt geflüchtete Menschen zu betreuen. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.

4 Festkonzert in der Universitätsaula

Die Jenaer Blechbläser des Ensembles BlechARTig laden am Sonnabend ab 17 Uhr zu einem Festkonzert anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens in die Uniaula ein. Das Konzert des Akademischen Orchester Erfurt beginnt tags darauf ebenfalls um 17 Uhr am selben Ort.

5 Tolkien-Lesetag amSamstag im Romantikerhaus

Mitglieder des Tolkien-Stammtischs Jena – er ist offizieller Stammtisch der Deutschen Tolkien-Gesellschaft – lesen ihre Lieblingsstellen aus Tolkiens Werken vor. Alle Besucher sind dazu eingeladen, selbst aus ihren Lieblingspassagen vorzulesen oder sich zurückzulehnen und in die fantastische Welt von Mittelerde entführen zu lassen. Los geht es 15 Uhr im Romantikerhaus.