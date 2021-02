Viel Neuschnee gefallen: Ein aktueller Report aus Jena-Nord

An der Straßenbahnhaltestelle Altenburger Straße: Der Nahverkehr hat den Betrieb am Montagmorgen eingestellt.

Kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen: Auf der Camburger Straße in Jena-Nord stauen sich zu dieser Zeit normalerweise die Fahrzeuge an den Ampeln. Heute rollen nur wenige Autos, dafür laufen Fußgänger auf der Straße oder Menschen mit Langlaufski. Die Fußwege sind verschneit – ein unbedachter Schritt und man sinkt bis zum Oberschenkel ein. Der Wintereinbruch mit viel Neuschnee in der Nacht zum Montag hat Jena heftig getroffen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen finden sie in unserem Schnee-Blog.