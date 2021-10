Viel schlimmer als Zwiebel

Thomas Stridde über fehlende Erweiterung des Bewusstseins.

Nie selbsterfahrene Genüsse lassen sich leicht abhaken, wenn sie als dubios, als gefährlich gelten. Stimmt das? Nicht unbedingt, so sage ich aus meiner Erfahrung mit Cannabis. Damals in den 80-er Jahren – in meinen 20-er Jahren – waren viele Freunde in den Westen ausgereist.

Tröstlich: Wir trafen uns dennoch in Tschechien auf dem Campingplatz an einem Stausee bei Pilzen. Und die Freunde hatten Cannabis in Mengen dabei, die für den gesamten Campingplatz gereicht hätten. Was war da nur los mit den tschechischen Grenzern und Zöllnern? Alle zugekifft?

Mein erstes Kiffen endete seltsam: Zwei Züge, und mir schoss das Wasser aus Augen und Nase. Schier endlos. Ein Effekt wie beim Zwiebelschälen, aber hoch zehn. Die Freunde kugelten sich vor Lachen auf ihren Rücken wie Käfer und machten dann einen auf Trost: Armer Kerl, du wirst nie die Tiefen des Kiffens ergründen; du bist klassisch allergisch auf Cannabis.

Ein Bedauern ist bis heute geblieben, weil ich keine Ahnung habe von jenem Stück Bewusstseinserweiterung. Was bewirken solche Leerstellen? Ist Kompensation ein Muss? Reinhold Messner soll auf die Frage nach dem Sinn des Bergsteigens gesagt haben: Ich kraxle, weil ich als Mann das Kinderkriegen nicht nachempfinden kann. – Ist Joggen meine Kiff-Kompensation? Ich lauf so gern bergauf.

