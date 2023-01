Vielleicht braucht es noch jemand: Wilde Müllhalden halten Kommunalservice Jena auf Trab

Jena. Oft wollen Menschen noch gute Dinge nicht einfach wegwerfen. Doch die Halden werden meist immer größer und der KSJ kommt kaum hinterher.

Was mit einem ausgedienten Möbelstück oder einem Elektrogerät anfängt, kann schnell ausarten. Liegen erstmal ausrangierte Dinge da, sinkt die Hemmschwelle, noch etwas dazuzulegen. Laut Anwohnerin Angelika Peters handelt es sich bei der wilden Müllhalde im Katharinentunnel um ein Dauerproblem. „Es ist mal mehr, mal weniger, aber jetzt ist es ganz schlimm“, so Peters. Seit vorigen Freitag werde die Halde immer größer.

Dem Kommunalservice Jena (KSJ) ist der Müll im Katharinentunnel bekannt. Doch illegale Ablagerungen seien in ganz Jena ein Problem, sagt Jan Wosnitzka vom KSJ. In den vergangenen Jahren haben sich die zusätzlichen Kosten für die Beseitigung wilder Müllhalden vervierfacht: 40.000 Euro fielen allein im Jahr 2021 dafür an. Nicht nur die Anzahl an Müllbergen ist gestiegen, auch „die Mengen sind mehr geworden“, merkt Wosnitzka an. Dabei reicht oft ein kurzer Anruf. Kostenlos und beliebig oft holt der KSJ Sperrmüll von Haushalten ab – man muss es nur anmelden.

Neues Wertstoffhaus für Zöllnitz geplant

Meist wollen Menschen Dinge, die noch verwertbar sind, nicht einfach wegwerfen. Vor allem Bücher könnten sicher noch den einen oder anderen Leser erfreuen. Das zeigt sich auch im Katharinentunnel: Passanten halten an, um die Kisten zu durchstöbern, und nehmen mit, was sie noch für verwendbar befinden. Manche von ihnen finden es gut, dass nicht alles direkt in der Tonne landet. Aber die Menge an Müll, die derzeit dort liegt, heißen sie auch nicht gut.

Angelika Peters regt an, die Sachen doch einfach in den Umsonsttraum, Am Rähmen 11, zu bringen. Auch der KSJ hat mit dem Tauschhaus in der Löbstedter Straße eine Möglichkeit geschaffen, wo zumindest Bücher und Spiele abgegeben werden können. Einen neuen Wertstoffhof oder ein Tauschhaus in Jena-West wird es allerdings nicht geben.

Für den Pressesprecher der Stadt, Kristian Philler sei es nicht nur die Frage nach dem Wo, sondern auch danach, wer sich um Tauschhäuser kümmert. Denn wie auch Jan Wosnitzka anspricht, fehlt es dem KSJ jetzt schon an Personal, um der illegalen Müllhalden Herr zu werden.

Derzeit befinde man sich noch in der Planung für ein Wertstoffhaus in Zöllnitz, so Wosnitzka. Dort soll es dann auch die Möglichkeit geben, noch verwertbare Dinge abzugeben. Ob die wilden Müllhalden dann weniger werden, bleibt abzuwarten. Obwohl sich in der Emil-Wölk-Straße bereits ein Wertstoffhof befindet, macht Jan Wosnitzka den Schwerpunkt illegaler Ablagerungen in Lobeda und Winzerla aus.