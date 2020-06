Jenaer Kindergärten brauchen Sonnenschutz. Trotz Geldmangel wird in Jena nun doch nicht daran gespart.

Vier Jenaer Kindergärten bekommen ihren Sonnenschutz

Beim Sonnenschutz für Jenaer Kinder wird nun doch nicht gespart. Im Unterhaltungs-Budget des Kommunalen Immobilienbetriebes (KIJ) sind Alternativen gefunden. Dies hat Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) gestern Abend der Redaktion mitgeteilt. Damit wird eine weitere Eskalation im Konflikt um den vermeintlichen Sonnensegel-Beschluss des Stadtrates vermieden.

Die Kindergärten Anne Frank, Munketal, Lauensteinweg und Scharnhorststraße können damit aufatmen. Sie bekommen Spielgeräte unter Sonnensegeln oder eine zusätzliche Verschattung ihrer Gebäude. Die Vorhaben standen auf der Kippe, weil per Stadtratsmehrheit im Etat des KIJ Geld gestrichen wurde. Dies geschah, um die ÖPNV-Fahrpreisermäßigungen für Jenabonus-Empfänger und Schüler auf dem Weg zur zur weiter entfernt liegenden Wahlschule weiterhin anbieten zu können.

„Wir haben im Stadtrat aber nicht beschlossen, dass bei Sonnenschutz und Verschattung in den Kindergärten gespart werden soll“, stellte Martina Flämmich-Winckler (Linke), die Vorsitzendes Sozialausschusses, sofort nach der gestrigen Zeitungsveröffentlichung klar. Später kündigte Fraktionskollegin und Landtagsabgeordnete Gudrun Lukin an, notfalls eine Spendensammlung zu starten.

Am Mittwochnachmittag meldeten sich SPD, Linke und Grüne in einer gemeinsamen Pressemitteilung und sprachen von einer irritierenden öffentlichen Auseinandersetzung. Die Fraktionen kritisieren die einsame Entscheidung des KIJ. „Offensichtlich wurden nicht nur die Mitglieder des Werkausschusses, sondern auch der zuständige Sozialdezernent Eberhard Hertzsch seit dem 8. Mai über die Untersetzung der vom Oberbürgermeister verhängten zweiten Haushaltssperre im Unklaren gehalten“, hieß es. Erst nachdem die genannten Fraktionen eine Reduzierung des Budgets um weitere 2,75 Prozent vorschlugen, um Mobilitätsangebote für die Bevölkerung zu sichern, sei Konkretes vorgelegt worden.

Dezernent Koppe setzte sich am Mittwoch noch einmal mit dem KIJ zusammen, um den politischen Druck aufzunehmen. Vier andere Vorhaben sollen nunmehr auf 2021 verschoben werden. Dies sind die Verlagerung von Garagen aus dem Ernst-Abbe-Sportfeld zur neuen Leichtathletik-Sportanlage, die Instandsetzung des Hausanschlusses in der alten Hauptfeuerwache, die Begrünung des Parkplatzes der Stoyschule und Arbeiten, die am Sockel des Pulverturmes notwendig sind. Der Wert beläuft sich auf 77.000 Euro. Benjamin Koppe sagte, aus Sicht des KIJ gab es nachvollziehbare Gründe, zunächst andere Sparvorschläge zu machen.