Silvia Schenke wirbt für das 17. Orgelfest in Frauenprießnitz

Vier Konzerte zum Orgelfest in Frauenprießnitz

Frauenprießnitz. Spenden für weitere Sanierung der Kirche sollen gesammelt werden.

Zum inzwischen 17. Orgelfest wird an diesem Samstag, 10. Juni, in die Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz eingeladen. Dabei werden insgesamt vier Konzerte geboten: Dietrich Modersohn spielt ab 15 Uhr, Ronny Vogel ab 17 Uhr, Martin Meier ab 18 Uhr und Thomas Grubert ab 20 Uhr. Zu hören seien Werke von Sweelinck, Bach, Reger, Bruhns, Lemmens, Martini und Gigout.

Auch die kulinarische Versorgung ist gesichert: Um 16 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen in den Kirchgarten eingeladen, ab 19 Uhr gebe es dort einen Imbiss mit Soljanka.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, Spenden an die Kirchgemeinde für die weitere Sanierung der Klosterkirche sind erwünscht. Mit dem Auto anreisende Gäste sollen im Rentamt-Hof parken. mvo