Vier Personen nach Unfällen in Jena und im Saale-Holzland verletzt

Schmierereien in Jena

Am Montag erhielt der Inspektionsdienst Jena zwei Meldungen über Graffitischmierereien. Zum einen verunstalteten unbekannte Täter einen Baucontainer sowie ein Baufahrzeug, welche sich auf der Baustelle K 16 an der Einmündung Lehesten/Closewitz befinden. Zum anderen beschmierten ebenso unbekannte Täter zwei Flügeltüren einer Erdgasstation am Wenigenjenaer Ufer. Hinweise zu beiden Graffitis nimmt der Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810 entgegen.

Motorradfahrer verletzt

Montagvormittag kurz nach 10.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall nach einer missachteten Vorfahrt. Eine 64-jährige Fahrerin eines BMW wollte aus dem Fuchsturmweg auf die Karl-Liebknecht-Straße einbiegen und übersah einen 56-jährigen Kradfahrer. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Radfahrerin verletzt

Montagmorgen, kurz nach halb acht, meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel wollte im Kreuzungsbereich Talstraße und Katharinenstraße wenden und übersah die hinter dem Pkw fahrende 17-jährige Radfahrerin. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Die weitere medizinische Versorgung erfolgte sodann im Krankenhaus.

Beim Abbiegen in Hermsdorf verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag am späten Vormittag in Hermsdorf. Am Kreuzungsbereich musste ein 43-jähriger Fahrer eines Suzuki auf der Eisenberger Straße halten. Dies übersah ein 66-jähriger Fahrer eines VW, welcher aus der Werner-Seelenbinder-Straße auf die Eisenberger Straße einbiegen wollte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß des VW mit der Beifahrerseite des Suzuki, infolge dessen die 44-jährige Beifahrerin des Suzuki leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall beim Überholen: Frau in Schorba verletzt

Am Amselberg in Schorba kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines VW wollte den vor ihm fahrenden Sattelzug überholen und übersah die vor dem Gespann bereits im Abbiegen befindliche 22-jährige Fahrerin eines Fiat. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 22-jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden beschädigt und im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen.