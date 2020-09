Juston, Softwareentwicklerfirma in Jena, erprobt neue Arbeitszeitmodelle.

Jena. Das Sofwareunternehmen JustOn in Jena ließ sich auf ein wissenschaftliches Experiment ein und ließ ihre Mitarbeiter die Vier-Tage-Woche testen.

Vier-Tage-Woche in Jena: Softwareunternehmen testet neues Arbeitsmodell vor

Im Softwareunternehmen JustOn in Jena haben die Mitarbeiter die Vier-Tage-Woche in Begleitung eines Psychologenteams der Universität Erfurt wissenschaftlich getestet. So war jeder zweite Freitag ein freier Tag.

Die Projektleiterin Dr. Christine Johannes und JustOn-Geschäftsführer Marko Fliege stellen heute Abend 22:10 Uhr im Polit-Talk „Fakt ist ...“ zum Thema „Vier-Tage-Woche – Zwangsteilzeit oder Lebensqualität?“ ihre Erfahrungen mit diesem Arbeitszeitmodell und erste Untersuchungsergebnisse vor.