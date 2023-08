Vier Tipps für das Wochenende in und um Jena

Die 15. Thüringer Meisterschaften in Jugger werden am Samstag in Jena ausgetragen.

Das letzte Sommerferien-Wochenende steht an. Vier Tipps, wie man dieses verbringen kann:

1. Gartenkonzert

Den Klängen der Musik im Garten lauschen – das ist in der Kulturkirche Löbstedt am Freitag möglich. Das Konzert steht unter dem Motto „Mehr als wir“ und ist kostenfrei. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht es eine Stunde später.

2. Brunch zum Schulstart

Schlemmen zum Schulstart: Im Steigenberger Esplanade können Abc-Schützen mit ihren Eltern das Brunchbuffet genießen. Von 12 bis 14.30 Uhr wird am Samstag mit Sekt und Apfelsaft angestoßen und anschließend das „Zwergenbuffet“ erobert. An der Kinder-Cocktailbar können die Schulanfänger das Mixen lernen oder den Erzählungen der Kindertante lauschen. Jedes Schulkind erhält zudem ein kleines Geschenk.

3. Jugger-Meisterschaften

Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr findet die 15. Thüringer Meisterschaft im Jugger statt. Jugger ist ein Teamsport, der Aspekte von Fechtkampf, Ringen und Rugby vereinigt. Die Jenaer Zonenkinder sind die Sieger aus dem vergangenen Jahr und treten im Uni-Sportzentrum gegen 31 nationale und internationale Teams an. Das Turnier ist die größte Jugger-Veranstaltung in Mitteldeutschland und wird seit 2007 jährlich in Jena ausgerichtet.

4. Botanische Garten-Tour

Thomas Geiling gibt eine Führung durch den Botanischen Garten am Samstag ab 10 Uhr. Geiling leitet das Tropen- und Victoriahaus und führt bei seinem Rundgang in die Aufgaben eines Gärtners im botanischen Garten ein.