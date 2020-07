Eine Mutterkuhherde als Landschaftspfleger im Gleistal. Die Gleistal Agrar eG hat rund 150 Mutterkühe, die mit ihren Kälbern einen Großteil des Jahres auf Wiesen in Landschaftschutzgebieten im Saaletal und Gleistal weiden. Ralf Wickler, Chef der Gleistal Agrar eG fordert mehr gesellschaftliche Anerkennung für diese Art der Landschaftspflege. Ohne Zuschüsse der EU wäre das nicht auskömmlich.

Golmsdorf. Die Hälfte der Äcker, auf denen die Gleistaler Bauern Futter für ihre Tiere anbauen, liegen in Landschaftsschutzgebieten.

Vierbeinige Landschaftspfleger im Gleistal

Wer mit dem Rad oder zu Fuß die Gegend erobert, kennt das sicher: Eine friedlich grasende Kuhherde auf einer Weide zwischen Feldern wird beim Vorbeikommen meist freundlich gegrüßt, die Zweibeiner erhoffen sich eine Antwort auf ihr „Muh". Sitzen Kinder oder Enkel mit auf dem Rad, wird angehalten, um Kälbchen zu bestaunen. Dann wird etwas Basiswissen zum Leben auf dem Land anschaulich vermittelt. Und dann geht es weiter.

Dass die Kuhherde auf der Weide mehr ist als nur ein Bild für "gute Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung", ist vielen Menschen nicht bewusst, bedauert Ralf Wickler. "Wanderer freuen sich über Kühe auf der Weide an ihrem Weg. Aber mehr auch nicht. Wirkliche Anerkennung für diese Art der Landwirtschaft gibt es in der Gesellschaft kaum", sagt er. Dabei übernehmen die Tiere eine sehr wichtige Aufgabe als Landschaftspfleger.

"Wir bewirtschaften etwa 730 Hektar Grünland, auf dem das Futter für unsere Tiere, etwa 3000 Milchziegen und 150 Mutterkühe, wächst. Allerdings liegt mehr als die Hälfte der Flächen in Naturschutz- oder FFH-Gebieten", berichtet Wickler. Dort ist nur extensive Beweidung möglich, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngung sind verboten. Auch handelt es sich dabei meist um Hanglagen, eine Mahd mit Maschinen ist dort nur eingeschränkt möglich.

Die Gleistalbauern haben sich deshalb vor Jahren entschieden, jene Flächen von kleinen Rinderherden beweiden zu lassen. „Einen Großteil des Jahres sind die Mutterkühe mit ihren Kälbern draußen auf den Weiden, meist kommen die Kälber auch dort draußen zur Welt. Die Jungtiere bleiben bei ihren Müttern, bis sie etwa 300 Kilogramm wiegen, dann werden sie an Mastbetriebe verkauft. Ein Teil des weiblichen Nachwuchses bleibt im eigenen Haus, um die Mutterkuh-Herde zu verstärken. Etwa 100 Kälber werden pro Jahr verkauft, pro Kalb erlöst das Unternehmen 700 Euro. „Dieser Preis deckt noch nicht einmal die Personalkosten und den Aufwand, den wir betreiben, um die Tränken mit frischem Wasser zu füllen", sagt Wickler.

Diese Art der Herdenhaltung sei so nicht mit Gewinn zu betreiben. „Der Personalaufwand ist groß, auch wenn die Tiere auf der Weide stehen, müssen unsere Mitarbeiter sich um sie kümmern. Zudem müssen die Weiden zum Schutz der Herde mit Elektrozäunen gesichert werden. Deren Umsetzung, wenn die Weiden abgegrast sind, ist eine aufwändige Angelegenheit. Da die Weiden nicht gedüngt werden dürfen, ist das Futterangebot rar, schließlich handelt es sich um magere Weiden auf den für das Saaleland typischen Kalkhängen. Liegen die Weiden weit auseinander, werden die Tiere mit einem „Kuh-Taxi" transportiert. „Dabei passiert es schon einmal, dass die Kälber ängstlich das Weite suchen. Dann müssen wir sie erst wieder einfangen, ehe es weiter geht", erzählt Wickler.

„Wir können diese Mutterkuhhaltung auf den Weiden im Naturschutzgebiet nur realisieren, weil wir dafür Flächenprämien von der EU bekommen", sagt Wickler. Doch diese werden alle paar Jahre wieder in Frage gestellt, das ist ärgerlich und die Auflagen steigen kontinuierlich", sagt er.

Dabei haben die Gleistaler Bauern gerade von Fachleuten großes Lob für ihre landschaftspflegerische Arbeit in den Naturschutzflächen bekommen. Ein Hallenser Büro für Ökologie und Landschaftsplanung hat im Auftrag des Thüringer Umweltministeriums die Flächen im Gleistal begutachtet und die dort anzutreffende Artenvielfalt bewertet. „Das Urteil der Fachleute ist sehr positiv ausgefallen, besonders was die Vielfalt an Pflanzen betrifft, die dort heimisch sind. Wir nehmen das als Anerkennung unserer Bemühungen um den Landschaftsschutz", sagt Wickler.

Dennoch wünscht sich der engagierte Landwirt auch finanzielle Unterstützung vom Land. „Wir würden gern die Ställe modernisieren, in denen unsere Mutterkühe in der kalten Jahreszeit stehen. Wir müssten dafür eine halbe Million Euro ausgeben, das könnten wir mit den Erlösen des Kälberverkaufs nie refinanzieren", erklärt Wickler. In Sachsen gebe es einen Lichtblick für die Bauern, dort werde eine Investitionsförderung gezahlt für Stallsanierungen. „Wenn man artgerechte Tierhaltung möchte, dann muss man uns die Möglichkeit geben, dass die Landwirte damit auch auskömmlich wirtschaften und leben können."