Jena. Es gibt ein neues Restaurant in der vormaligen Gaststätte „Auszeit“ in der Grietgasse: VietFresh.

Vietnamesische Kost in der Jenaer Grietgasse

Viele bedauerten es, als vor wenigen Wochen die Betreiberin des Schnellrestaurants „Auszeit“ in der Grietgasse das Aus der Unternehmung verkündete. Ein Mittagessen-Angebot mit ordentlichem Preis-Leistung-Verhältnis und gut geeignet für die eher eiligen Berufstätigen – dahin. Jetzt gibt es Nachfolger: Die Vietnamesin Thi Quyen Pham (49) als Küchen-Chefin und ihr Sohn Tony Kieu (22) eröffneten das Restaurant „VietFresh“. Tony Kieu berichtet, dass mit einem Bruder und zwei Schwestern weitere Familienmitglieder zum Team gehören. Der junge Mann, der im Fernstudium Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt/M. studiert, beschreibt die „VietFresh“-Philosophie so: „Jeder Kunde ist Familienmitglied.“ Und asiatische Küche, das sei mehr als gebratene oder knusprige Ente. Wichtiger Partner sei eine asiatische Firma, die Hühner und Enten aus Frankreich liefere. Jetzt solle auch noch Fisch aus Holland auf den „VietFresh“-Tisch gelangen.

Die Familie kam vor 14 Jahren aus der mittelvietnamesischen Stadt Vinh. Und dort waren auch schon die Eltern seiner Mutter Köche, so ist von Tony Kieu zu hören, der selbst diese Jenaer Karriere hinter sich hat: Brehmschule, Schottgymnsium und das Fachabi an der Stoyschule.

Ein Mehrwert im Vergleich zur Auszeit steht schon fest: „VietFresh“ hat auch abends geöffnet.