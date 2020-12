Virtuelle Stippvisite der Kanzlerin in Jena

Jena. Digital-Gipfel: Angela Merkel ließ sich in wenigen Minuten das Smarte Quartier in Jena-Lobeda vorstellen.

Ein kleines Trostpflaster: Zumindest virtuell besuchte am Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Jena. Sie ließ sich in wenigen Minuten das Smarte Quartier in Lobeda vorstellen. Eigentlich wäre Jena in der kommenden Woche Gastgeberin des Digital-Gipfels des Bundeswirtschaftsministeriums gewesen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung unter dem Jahresmotto „Digital nachhaltiger leben“ ausschließlich digital statt.