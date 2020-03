Voll ausgestattete Arbeitsplätze im Jenaer Westbahnhofs

Am Westbahnhof aussteigen und gleich hinein ins Büro. Das bietet der am Montag öffnende „Coworking-Space Kombinat01“ in Jena an. Coworking-Space ist ein neudeutscher Begriff und steht für voll ausgestattete Arbeitsplätze, die an Kunden vermietet werden. Mit einem herkömmlichen Büro hat das allerdings wenig zu tun. Zumal in Co-Working-Spaces Leute aus verschiedenen Berufen aufeinandertreffen. Von diesem Mix leben die Coworking-Spaces laut Benny Beyer, dem Leiter des „Kombinats01“. „Der Gedanke dahinter ist, verschiedene Branchen zusammenzubringen. Diese Unterschiede können oft die Kreativität der Einzelnen fördern“, sagt Beyer.

Beyer ist schon lange im Coworking-Geschäft. Vor sieben Jahren eröffnete er den Vorgänger „Kombinat Süd“ am ehemaligen Schott-Gelände. Da dort der neue High-Tech-Campus von Zeiss entsteht, musste sich der Unternehmer nach einem neuen Standort umsehen. Nach Verhandlungen mit der Deutschen Bahn fiel Beyers Wahl auf das Westbahnhofsgebäude. Der neue flexible Arbeitsplatz erstreckt sich über zwei Stockwerke, jeweils 400 Quadratmeter groß. Bisher ist aber nur die untere Ebene geöffnet. Dort können derzeit 30 Arbeitsplätze gemietet werden.

Hälfte der Arbeitsplätze erst im Sommer

Eine Tageskarte kostet 24 Euro. Im Preis inkludiert sind Internet, Drucken und Scannen. Das Monatsabo plus fixen Arbeitsplatz kostet 259 Euro. Für größere Kunden stehen drei Büroräume und drei Konferenzzimmer zur Verfügung. Diese können täglich beziehungsweise monatlich gemietet werden. Das Dachgeschoss und die Terrasse sollen voraussichtlich im Sommer fertig gebaut sein. Damit kämen noch einmal 30 Arbeitsplätze sowie weitere Besprechungszimmer und ein Sportraum hinzu.

Im „Kombinat01“ will Beyer aber nicht nur Arbeitsplätze vermieten. Sondern es soll auch das neue Herz der Start-Up-Szene in Jena werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet das Unternehmen an, Gründer zu beraten und zu trainieren. „Wir möchten uns individuell mit den Start-Ups auseinandersetzen, ihnen die Gründerkultur näherbringen oder auch auf Förderungsmöglichkeiten hinweisen“, sagt Beyer. Die Trainings umfassen zehn Module zu Basis, Produkt und Management. Des weiteren sei man gerade dabei, ein Netzwerk an Mentoren aufzubauen. Die Start-Ups sollen auch von der Melange im Coworking-Space profitieren. „Der Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmensangestellten und Gründern ist sehr wertvoll. So trifft Know How auf Kreativität, und daraus können völlig neue Ideen resultieren“, sagt Beyer. In den neuen Räumlichkeiten am Westbahnhof werden künftig regelmäßig Networking-Treffen oder Diskussionsveranstaltungen möglich sein.

Jenaer drängen auf Coworking-Spaces

Zu den Kunden vom „Kombinat01“ gehören nach Beyers Worten in erster Linie IT-Angestellte und Kreative wie etwa Grafiker. Aber auch Industriefirmen und gemeinnützige Initiativen seien vertreten. Die ersten Mieten seien bereits gebunden. Für Beyer ist „das Kombinat konkurrenzlos“. Die Vertreterinnen zweier anderer Coworking-Spaces in Jena – die man durchaus als Konkurrenten bezeichnen könnte – pflichten ihm bei. „Wir selbst sind überbelastet, auch wenn wir wollen, können wir nicht mehr Mieter aufnehmen“, sagt Daniela Scheler, Geschäftsführerin von „Sobexea-Coworking“. Der Bedarf an flexiblen Arbeitsplätzen in Jena sei groß. Das sieht auch Julia Baumert von „Leuchtturm Jena Coworking“ so. „Wir bedienen alle eine andere Klientel. Wie vermieten zum Beispiel viel an Finanz- und Versicherungsunternehmen“, sagt sie.