Vollblut oder Plasma: Aderlass der Pharmaziestudenten

Jena. Jenaer Pharmaziestudenten nutzen den Vampire Cup, um Aufmerksamkeit für Blutspenden zu schaffen.

Mit Blutspenden werden nicht nur Patienten mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen versorgt, sondern auch Medikamente hergestellt. Jenaer Pharmaziestudierenden wollen darüber noch mehr Menschen aufklären und rufen vom 16. bis 27. Oktober zum Vampire Cup auf. Vollblut, Plasma oder Thrombozyten können am Universitätsklinikum Jena (UKJ) gespendet werden.

Beim Vampire Cup treten die Pharmaziestudierenden in Deutschland gegeneinander mit. Die Fachschaft, die innerhalb von zwei Wochen die meisten Blutspender animieren kann, gewinnt den Wanderpokal: eine Plüschfledermaus.

„Gerade in letzter Zeit hört man in den Nachrichten immer wieder, dass die Blutkonserven in den Krankenhäusern immer knapper werden. Auch uns Pharmazeuten ist die Bedeutung von Blutspenden sehr bewusst. Deshalb spende ich regelmäßig Plasma und Thrombozyten“, so Pharmaziestudent Nils Kirchberg, der die Aktion in Jena koordiniert und gemeinsam mit seinen Kommilitonen zum Start des Blutspende-Marathons auch selbst dabei ist. „Es geht nicht nur darum, zu gewinnen, sondern auch zum regelmäßigen Spenden zu motivieren.“

Jeder könne die Studenten unterstützen. Voraussetzung ist, man ist gesund, volljährig und wiegt über 50 Kilogramm. Der Personalausweis ist nötig. Telefonische Anmeldung unter 03641/ 9393939.

Sponsor ist die Deutschen Ärzte Finanz. Ein Thalia-Gutschein für 15 Euro kann gewonnen werden sowie Preise für die Studenten.

Blutspende des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH am UKJ, Bachstraße 18: Montag, Mittwoch, Freitag: 7.30 bis 14.30 Uhr, Dienstag und Do: 11.30 bis 18.30 Uhr