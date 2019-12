Die Produkte von der Schafskäserei Wittig in Eichenberg sind bei Kunden auf Landmärkten wie hier in Dienstädt, immer begehrt.

Voller Genuss aus Eichenberg wird preisgekrönt

Sie haben gekostet, geschmeckt und gewählt: Die Bruschetta-Creme Schafmilch“ von der ‚Milchschäferei & Käserei Wittig‘ aus Eichenberg ist das Schmackhafteste, was auf dem Weihnachtsmarkt der Thüringer Direktvermarkter an diesem Wochenende angeboten wurde. Da waren sich die Besucher des Marktes am Wochenende in Mellingen einig. Deshalb hat die Käse-Creme aus dem Betrieb von Volker Wittig aus dem Saale-Holzland-Kreis den diesjährigen Genusspreis der Thüringer Direktvermarkter verliehen bekommen.

Wittigs Schafe aus Eichenberg liefern Milch, Käse und mehr

Familie Wittig hält 150 Milchschafe, verarbeitet deren Milch in der Hofkäserei, stellt auch Schafswurst her. Zudem sind die Schafe als vierbeinige Landschaftspfleger in den Saale-Nebentälern unterwegs. Volker Wittig gelang mit dem Genusspreis erstmals eine Titelverteidigung, denn bereits im Vorjahr konnte der Familienbetrieb mit einer pikanten Frischkäse-Kräuterrolle aus Schafmilch die Marktbesucher überzeugen.

Hochprozentiges mit feinen Fichtenspänen aus dem Schwarzatal

Auf dem zweiten Platz in der Zuschauergunst landete „Rupfi“, ein Obstbrand, der durch ausgewählte handgeschälte Fichtenspäne ein ganz besonderes Aroma erhält. Die Spirituose, die aus Früchten von Streuobstflächen rund um Bad Blankenburg gebrannt wird, stammt von der dort beheimateten ‚Destillerie Gölitzwänder‘. Florian Lindner, neben seiner Firma „Obstkult“ zur sortenreinen Herstellung von Obstsäften, einer der besten Kettensägenschnitzer in Deutschland, und Vater Hartmut, ein erfahrener Brennmeister, entwickelten das Produkt als Gemeinschaftsprojekt.

Der mit 1500 Euro dotierte Genusspreis wurde zum fünften Mal vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft ausgelobt.