Vollsperrung der Schrödingerstraße in Jena ab Montag

Jena. Mit Verkehrseinschränkungen muss auch aufgrund des Jenaer Firmenlaufes in Burgau gerechnet werden.

Der dritte Bauabschnitt der Straßendeckensanierung in der Schrödingerstraße beginnt heute. Die Straße wird voll gesperrt. Die Umfahrung erfolgt über die Oßmaritzer Straße und die Bertolt-Brecht-Straße.

Mit Verkehrseinschränkungen ist am Mittwoch, 15. und am Donnerstag, 16. September außerdem in Burgau zu rechnen. Jeweils in der Zeit von 16 bis 19 Uhr findet an diesen Tagen der Firmenlauf statt. Eine weiträumige Umfahrung des Areals wird empfohlen. Beendet werden konnten die Baustellen am Anger und in der Löbstedter Straße.