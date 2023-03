Vollsperrung zwischen Großlöbichau und Jenalöbnitz

Die Kreisstraße 154 ist ab der Bundesstraße 7 in Richtung Jenalöbnitz gesperrt.

Großlöbichau/Jenalöbnitz. Die Bauarbeiten am Hochbehälter erreichen die nächste Etappe. Wie lange mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist.

Die Bauarbeiten für den neuen Trinkwasser-Hochbehälter schreiten voran: Seit Montag, dem 6. März, erfolge eine Medienverlegung zu dem Behälter zwischen Großlöbichau und Jenalöbnitz, teilt das Landratsamt mit. Strom- und IT-Leitungen dienen zur elektronischen und informationstechnischen Steuerung der Versorgungsanlage.

Bis zum 29. September ist die Kreisstraße 154 daher ab der Bundesstraße 7 in Richtung Jenalöbnitz vollständig gesperrt. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Straßenbreite wird das Baufeld auch nachts nicht befahren werden können. Die Umleitung werde ausgeschildert, so das Landratsamt.

Der Hochbehälter soll die beiden Ortschaften mit Trinkwasser versorgen und zwei inzwischen in die Jahre gekommene Trinkwasserspeicher ersetzen. Der neue Behälter soll von Jena aus mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Burgau gespeist werden. Die jetzt neu zu verlegende Trinkwasserleitung verbindet den künftigen Standort mit Großlöbichau, wird aber erst nach Abschluss des Behälterneubaus in Betrieb gehen. Die Maßnahme ist Bestandteil des Wasserversorgungskonzeptes 2040 für die Stadt Jena und die Region. Ziel ist, das Trinkwasserversorgungsnetz zu modernisieren und so umzubauen, dass es wirtschaftlich und zukunftssicher betrieben werden kann.