Vollsperrungen in Jena: Die Baustellen der Woche

Jena. Wo ab Montag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist.

Der Gehweg an der Kahlaischen Straße in Winzerla bleibt ab Montag, den 27. März, bis Freitag, den 21. April, werktags von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt. Fußgänger müssen die Straße über den Burgauer Weg umgehen, teilt die Stadt mit. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Stützmauer.

Der Spitzweidenweg in Jena Nord ist ebenfalls ab Montag , den 26. März, aufgrund von Tiefbauarbeiten bis Freitag, den 28. April halbseitig gesperrt. Die Sperrung reicht von der Einmündung Scharnhorststraße bis Höhe alter Güterbahnhof. Der Verkehr könne die Baustelle durch eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung stadteinwärts passieren, meldet die Stadt.

Die Martin-Niemöller Straße in Lobeda wird auf Höhe der Hausnummer 4 ab Dienstag, den 28. März, bis Freitag, den 31. März, aufgrund von Tiefbauarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr könne ausweichend das angrenzende Straßennetz nutzen, teilt die Stadt mit. Fußgänger können die Straße weiter nutzen.