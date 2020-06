Jena. Unfallopfer stoppt BMW-Fahrer in Jena

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volltrunken Jena unsicher gemacht

Ein 44-jähriger BMW-Fahrer fiel am Montagabend gegen 22.30 Uhr an einer Tankstelle in der Camburger Straße auf, nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen und sofort infolge seiner Trunkenheit gegen einen Werbeaufsteller gestolpert war.

Der Tankstellenmitarbeiter hat das beobachtet und wollte ihm seinen Fahrzeugschlüssel abnehmen, was ihm aber nicht gelang. Insofern informierte er die Polizei, als der betrunkene Fahrer wieder einstieg und das Tankstellengelände verließ.

Wie richtig seine Meldung war, wird deutlich, als sich ganze drei Minuten später auf der Kreuzung Naumburger/Altenburger Straße ein Unfall ereignete, an dem besagter BMW-Fahrer beteiligt war.

Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer hatte an einer roten Ampel gehalten, als der BMW von hinten auffuhr. Anschließend versuchte der Autofahrer, sich vom Unfallort zu entfernen. Der zum Glück unverletzte Motorradfahrer hatte ebenfalls festgestellt, dass der Mann deutlich betrunken ist. Ihm gelang es, dem Mann seine Autoschlüssel abzunehmen. Polizeibeamte brachten den Beschuldigten zur Blutentnahme ins Klinikum, einen Atemalkoholtest hatte er zuvor abgelehnt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Unfallanzeige gefertigt.